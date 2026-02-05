華企捐空淨機 守護橙縣警消健康
為守護現場急救人員健康與安全，華人奈米科技公司日前捐贈總價值30萬美元100台空氣淨化設備給橙縣消防員協會和橙縣警察協會，兩協會將這些淨化器用於改善現場急救人員的室內空氣質量。
黃春華基金會創始人黃春華與基金會執行長Lina Tullberg在加州眾議員陳立德（Philip Chen）帶領下帶著100台奈米噴射（NanoJet）空氣淨化器分別來到橙縣消防員協會和警察協會。黃春華表示，警消為保護民眾生命財產一直衝鋒在第一線，尤其是去年洛杉磯野火期間這些前線英雄更是長時間暴露在煙霧與生物風險等極端環境。他希望藉此為這些英雄提供最潔淨室內空氣，確保他們的工作場所像其守護的社區一樣安全。
橙縣消防員協會及警察協會對此次捐贈表示感謝，橙縣警察協會主席Juan Viramontes帶領黃春華一行參觀協會博物館，了解橙縣警察歷史。Juan Viramontes表示，警消經常會暴露在危險環境，吸入有害物質，這些設備預計能在流感高峰與火災季節期間為處於高壓工作環境的公眾安全服務人員，提供更健康的工作環境。
陳立德表示，消防人員每天都置身火災現場、灰塵、高溫的惡劣環境，希望這些設備能進一步支持現場急救人員，他也會持續致力於促進公共部門與社會各界在公共安全領域的溝通與合作。
