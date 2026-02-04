台中榮總遠距醫療中心 南加揭牌
台中榮民總醫院副院長周元華率醫療團隊，近日前往南加州惠提爾醫療中心（Whittier Hospital Medical Center）參訪交流，雙方就跨國醫療合作、轉診機制及遠距醫療等議題交換意見，展現台美醫療機構深化交流的可能性。
交流活動由惠提爾醫療中心首席執行官Steve Giordano接待，並邀請多位院方主管與會。Steve Giordano介紹該院的營運方向與服務範圍，並指出惠提爾、哈岡、羅蘭岡及鑽石吧等地區華人居民比例較高，未來在雙向轉診、醫療資訊交流及服務整合等方面，具備合作空間。
周元華表示，台中榮總近年持續發展遠距醫療及高端手術等醫療服務，並分享院方在海外病患服務及就醫流程整合方面的經驗，包括專責窗口協助及跨部門協調機制。
雙方於會中表達推動合作備忘錄（MOU）意願。
同日，台中榮總亦舉行遠距醫療服務中心揭牌儀式，宣告其遠距醫療服務據點正式於美西啟用。駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣、僑務委員暨遠距醫療服務中心執行長潘意玲，以及多位僑界代表出席活動。潘意玲表示，遠距醫療服務中心的設立，將為僑胞提供更多醫療諮詢與轉介管道，強化海外與台灣醫療體系之間的連結。陳令欣則期盼相關醫療服務能為在美台灣人社群帶來實質協助。
現場並公布服務專線電話626-854-5787，僑胞如有醫療相關諮詢需求，可透過該專線聯繫台中榮總專責團隊。
台中榮民總醫院此次訪團成員，包括醫學工程部暨骨科主任潘建州醫師、遠距醫療中心暨心臟科主任林俊呈醫師、國際醫療中心主任徐莞雲，以及專員羅少君共五人，並由僑務委員潘意玲及其團隊陪同。
惠提爾醫療中心參與活動的，還包括負責護理系統與感染控制的董事Shiela Creus、負責諮詢與教育訓練的董事Rulie Liu，以及負責社區協調事務的方孝偉律師。
阿凱迪亞跑馬場 2月21日至22日春節園遊會 紅包抽獎最高5千
