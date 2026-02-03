我的頻道

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

馬世雲出席新春活動 與青年暢談影像教育

記者啟鉻／羅蘭岡報導
加州財務長、副州長參選人馬世雲（中）參加羅蘭岡華協、EVA、羅蘭學區等多家單位舉辦慶祝農曆新年活動。（記者啟鉻／攝影）
加州財務長、副州長參選人馬世雲（Fiona Ma）31日應邀參加羅蘭岡華人協會與精英影像藝術家協會（EVA）及羅蘭學區等多個單位舉辦的慶祝農曆新年活動，活動主要內容是「製片家與青少年-無話不談」（Filmmakers Talk for the Youth)。馬世雲表示，教導年輕人，如何製作一部好的影片，不論是介紹自己、記錄生活，或是呈現當今世界中重要議題，都很有意義。

馬世雲目前正在參選加州副州長，作為資深州府官員，她對教育、社區發展年輕人事務非常關心。此次她應邀參與在羅蘭學區演藝中心音樂廳舉辦的「製片家與青少年-無話不談」活動，她鼓勵年輕人做好的影片。她說，她也希望向年輕人學習新東西。她本身是美國演員工會（SAG）的會員，也經常在社群媒體發布內容，「不過說實話，我發布的影片在TikTok上的觀看數，似乎還不夠理想。因此今天，我也希望向年輕電影人學些新東西。」

談及參選副州長，她表示與其他競爭者相比，她有累積超過20年的公共管理經驗。無論是政策執行、財政管理，還是跨部門協調，她都在實務中證明過自己。同時，她在募款能力與組織動員方面同樣表現突出，顯示選民與各界對其領導力的高度信任。

她還表示，身為公共教育體系培養出的第一代大學生、也是家中長子，她深刻理解教育對改變人生的力量。她主張維持公立大學學費的可負擔性，避免年輕世代一踏出校園就背負沉重學貸，同時鼓勵提早建立儲蓄與理財觀念。她在擔任州財務長期間，已成功推動四項儲蓄計畫，為家庭與學生提供更穩健的財務工具。

她說，除了學費與財務議題，她也關注教育與就業的銜接問題，主張透過更多實習、導師制度與產學合作，讓學生清楚看到未來職涯方向，確保所學能與就業市場接軌。

在全球化層面，她認為加州作為全球第四大經濟體，應積極拓展國際教育與青年交流，透過跨國學校合作與交換計畫，培養具國際視野的下一代，並以教育為橋樑，深化加州與世界的連結。

馬世雲指出，住房問題同樣是她關注的重點之一。若要持續吸引優秀教師並留住年輕家庭，就必須同步推動學生宿舍與教師住宅的興建，改善教育人才的生活條件。

此外，她認為，副州長也肩負國際事務與經濟發展的責任，包括接待外國訪團、出訪代表加州、促進投資與創造就業機會。馬世雲強調，已經為副州長一職做好充分準備，並期待以累積多年的治理經驗，持續為加州服務。

