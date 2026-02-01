世報蒙市年節展╱Pala Casino遊戲送套餐 推新餐廳

Pala Casino Spa & Golf Resort透過遊戲互動推廣兩間全新的亞洲餐廳CHI與Kun Lun。（記者謝雨珊／攝影）

Pala Casino Spa & Golf Resort於1月31日、2月1日兩天在蒙市新春年節展擺設攤位，透過遊戲互動推廣兩間全新的亞洲餐廳CHI與Kun Lun。參加遊戲者可獲得免費八人、六人、四人或兩人套餐，吸引不少人圍觀及體驗。

CHI是一站式亞洲料理餐廳，匯集多元亞洲風味，堅持道地口味與高品質食材，將經典料理以現代手法重新詮釋。無論是日常聚餐或輕鬆享用美食，CHI都以親民價格提供兼具質感與美味的料理，讓賓客輕鬆享受高水準的亞洲美食體驗。

Kun Lun則是一間極致尊榮、靈感來自米其林的亞洲餐廳，打造無與倫比的私人用餐體驗，並提供私人博彩服務。讓每一次到訪都成為獨一無二的尊榮時刻。

此外，Pala Casino Spa & Golf Resort也將於2月20日在Pala Events Center舉辦的春節 聯歡晚會，一場結合美饌與奢華氛圍精彩娛樂的的高端夜晚盛宴，感受獨一無二的春節聯歡晚會。地點：Pala Casino Spa Resort , Address: 11154 Highway 76, Pala, CA 92059.