華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

世報蒙市年節展╱中國信託深耕社區 服務多元

記者張庭瑜/洛杉磯報導
中國信託銀行托倫斯分行區域經理郭孝強（左）代表出席2026年蒙市迎春年節展，獲主辦單位頒發感謝狀與嘉許證書。（記者張庭瑜╱攝影）
農曆新年將至，「2026蒙市迎春年節展」熱鬧登場，吸引眾多民眾湧入市中心共度佳節。中國信託銀行(CTBC Bank USA)等多家華人機構與企業共襄盛舉，展現對社區的長期投入與對新春傳統文化的支持。

中國信託銀行托倫斯分行區域經理郭孝強表示，很高興再度參與世界日報迎春活動，這不僅推廣金融服務，更是重視與華人社區建立緊密關係，與鄉親一同迎接新年、分享喜悅的好機會。中國信託銀行在北美市場深耕多年，提供多元且客製化的金融產品與服務，包括商業貸款、個人不動產貸款、房屋淨值貸款，以及各類活期與定期存款方案，協助客戶靈活規畫財務。

除北美據點外，中信全球布局完整，從母公司所在地台灣延伸至東南亞、日本與加拿大，致力打造全方位的跨境金融服務平台，提供全球資金流通與財務規畫的完整解決方案。郭孝強表示，參與此次年節展，除實際與社區民眾互動，更能感受到傳統節慶文化在海外的延續與凝聚。「這不僅是一場活動，更是一份文化與情感的連結。中國信託銀行希望透過這樣的平台，傳遞我們的關懷與服務精神。」他說，中國信託銀行也藉此機會祝福所有民眾新年快樂、馬年行大運、身體健康、萬事如意。

現場除商品展售外，還有舞龍舞獅、民俗技藝、美食攤位與親子互動區，活動內容豐富多元，吸引大批民眾扶老攜幼前來同樂，街頭年味十足，展現南加州華人社區的熱情與文化活力。

中國信託代表（右三）登台領獎，與主辦單位及市府貴賓合影，表彰該行持續支持亞裔社區...
