南加高校杯網球賽 百餘好手參賽

記者邵敏╱洛杉磯報導
第三屆「南加高校杯」網球雙打錦標賽，日前在漢庭頓灘市舉辦。（受訪者黎利軍提供）
第三屆「南加高校杯」網球雙打錦標賽，日前在漢庭頓灘市舉辦。（受訪者黎利軍提供）

第三屆「南加高校杯」網球雙打錦標賽，日前在漢庭頓灘市（Huntington Beach）舉辦，吸引來自南加州高校聯盟100多名網球愛好者參與。除正式比賽，賽事還設置「一球致勝」趣味賽，與會者均可報名參加，增強互動性與參與感，現場氣氛緊張熱烈。

經過一天的激烈角逐，在男雙、混雙、女雙三個雙打單項，金銀組共六個組別中，決出冠亞季軍。當天各組比賽結果為︰Alice Wu、Hilary Leory奪得女雙金組冠軍；女雙銀組冠軍由Wenli Chen、Yonglin獲得；混雙金組冠軍Hilary Leory、John Leory；混雙銀組冠軍Robin、Wenli。此外，男雙金組冠軍John Leory、Yi Fang；男雙銀組冠軍Yujun Han、James Shih。

賽事在Marina High School進行，網球俱樂部主席黎利軍介紹，本屆賽事經歷一波三折，去年年中開始籌備，原定2025年11月舉行，但因洛杉磯地區突發暴風雨被迫延期；後經協調安排，比賽最終在1月24日順利完成。比賽當天南加海濱天氣良好，氣溫約15至20攝氏度，為賽事提供理想的戶外比賽條件。

本屆「高校杯」網球賽在項目設置與賽制方面進行調整與升級，分別設立男雙、女雙、混雙三個雙打項目，並按競技水平分為金組與銀組，共六個組別。賽事規模、參賽人次及整體競技水平均比往屆大幅提高，上場比賽總人次超過400人次。

女雙與混雙項目為本屆賽事首次正式引入。針對部分選手兼項參賽可能產生的時間衝突，組委會對比賽流程進行統籌安排，在全體參賽選手的積極配合下，各項賽事均按計劃順利完成。

除正式比賽外，賽事還設置「一球致勝」趣味賽，參賽球員均可報名參加。採用淘汰制、不分性別、單次發球定勝負的方式，吸引多名選手踴躍參與。現場氣氛緊張熱烈，該項目增強互動性與參與感，體現網球比賽的勝利是心理、運氣、策略、以及技術的多重集合，不少實力強大的球手剛亮相就退場。最終，女球手Veronica Saucedo一路過關斬將，奪得趣味賽冠軍。

賽事期間，義工團隊承擔場地協調、賽程銜接及後勤保障等工作，確保比賽有序進行。義工當天精心準備的午餐包子，讓球員們讚不絕口。

賽事吸引南加州高校聯盟眾多網球愛好者參與。（受訪者黎利軍提供）
賽事吸引南加州高校聯盟眾多網球愛好者參與。（受訪者黎利軍提供）
義工團隊承擔場地協調、賽程銜接、後勤保障，確保比賽有序進行。（受訪者黎利軍提供）
義工團隊承擔場地協調、賽程銜接、後勤保障，確保比賽有序進行。（受訪者黎利軍提供）
混雙比賽準備開戰。（受訪者黎利軍提供）
混雙比賽準備開戰。（受訪者黎利軍提供）

南加 加州 洛杉磯

