刀槍劍齊出 多族裔學員展示少林功夫

美國少林功夫中心將為蒙市年節展帶來極具氣勢的少林武術演出。（釋延光提供）

「2026世界日報蒙市迎春年節展」匯聚多元年節表演與文化體驗，其中，美國少林功夫中心將帶來極具氣勢的少林武術演出。

美國少林功夫中心創辦人、少林功夫師傅釋延光表示，他自幼在少林寺 習武，來到美國推廣中國功夫已有17年，而功夫中心成立也已邁入第17個年頭。多年來，他致力將少林功夫與其背後的文化精神，介紹給不同族裔的學員與家庭。

針對此次年節展的演出內容，釋延光指出，表演將涵蓋基礎拳法與少林寺傳統兵器展示，包括刀、槍、劍等，並安排多人參與的集體拳術演出，展現整齊劃一的氣勢與節奏感。

他強調，中心特別重視兒童的品格培養與紀律訓練，希望孩子不僅學會功夫動作，更能在學習過程中建立專注、守紀律與尊重他人的態度。「我們希望孩子不只是會打功夫，而是同時具備良好的品格，這也是少林功夫的『武德』精神。」

在學員背景方面，釋延光觀察到，早期學生以華裔 、新移民 家庭為主，近兩年則有越來越多美國出生的華裔、西裔及白人家庭加入。他指出，許多非華裔家長關注的並非高難度招式，而是功夫對孩子品格與個人成長的正面影響。

此次演出將搭配傳統音樂，學員身著具有中國風元素的服裝登場。參與表演者年齡橫跨甚廣，從4歲幼童到50、60歲的成人學員皆有。