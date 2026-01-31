我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

刀槍劍齊出 多族裔學員展示少林功夫

記者劉子為/蒙特利公園報導
美國少林功夫中心將為蒙市年節展帶來極具氣勢的少林武術演出。（釋延光提供）
美國少林功夫中心將為蒙市年節展帶來極具氣勢的少林武術演出。（釋延光提供）

「2026世界日報蒙市迎春年節展」匯聚多元年節表演與文化體驗，其中，美國少林功夫中心將帶來極具氣勢的少林武術演出。

美國少林功夫中心創辦人、少林功夫師傅釋延光表示，他自幼在少林寺習武，來到美國推廣中國功夫已有17年，而功夫中心成立也已邁入第17個年頭。多年來，他致力將少林功夫與其背後的文化精神，介紹給不同族裔的學員與家庭。

針對此次年節展的演出內容，釋延光指出，表演將涵蓋基礎拳法與少林寺傳統兵器展示，包括刀、槍、劍等，並安排多人參與的集體拳術演出，展現整齊劃一的氣勢與節奏感。

他強調，中心特別重視兒童的品格培養與紀律訓練，希望孩子不僅學會功夫動作，更能在學習過程中建立專注、守紀律與尊重他人的態度。「我們希望孩子不只是會打功夫，而是同時具備良好的品格，這也是少林功夫的『武德』精神。」

在學員背景方面，釋延光觀察到，早期學生以華裔、新移民家庭為主，近兩年則有越來越多美國出生的華裔、西裔及白人家庭加入。他指出，許多非華裔家長關注的並非高難度招式，而是功夫對孩子品格與個人成長的正面影響。

此次演出將搭配傳統音樂，學員身著具有中國風元素的服裝登場。參與表演者年齡橫跨甚廣，從4歲幼童到50、60歲的成人學員皆有。

釋延光指出，本次表演將涵蓋基礎拳法與少林寺傳統兵器展示，包括刀、槍、劍等多種兵器...
釋延光指出，本次表演將涵蓋基礎拳法與少林寺傳統兵器展示，包括刀、槍、劍等多種兵器演練。（釋延光提供）

華裔 少林寺 移民

上一則

芮星音樂學院 師生同奏中西經典

下一則

華生辦公益畫展 為癌童募款

延伸閱讀

世報迎春2026年節展╱炫武功夫院 年紀雖小 「實打實」

世報迎春2026年節展╱炫武功夫院 年紀雖小 「實打實」
料理功夫／涼拌蘿蔔絲

料理功夫／涼拌蘿蔔絲
2026年節展/ 功夫之星演藝學院 獻演武術串燒

2026年節展/ 功夫之星演藝學院 獻演武術串燒
梁小龍不認被「功夫」捧紅 生前曾斥周星馳「虛偽」

梁小龍不認被「功夫」捧紅 生前曾斥周星馳「虛偽」
世報2026年節展╱少林功夫院再展視覺盛宴 最小學員僅4歲

世報2026年節展╱少林功夫院再展視覺盛宴 最小學員僅4歲
「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫