Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

洛縣40億元性侵和解款 暫止付

洛杉磯訊
洛杉磯縣宣布，將暫停部分40億美元性侵和解案的付款作業。(示意圖取自pexels)
洛杉磯縣宣布，將暫停部分40億美元性侵和解案的付款作業，此舉使原本預期本月可開始領取賠償金的原告陷入不安。該決定是在洛縣檢察長要求下作出，因檢方正針對部分索賠案涉詐欺展開刑事調查。

洛縣於去年春天同意支付高達40億美元，與約1萬1000名原告達成和解，以解決多年來針對縣府經營的寄養家庭與少年拘留機構內性侵行為的集體訴訟。然而，洛杉磯時報調查揭露，有部分原告聲稱曾收錢提告，甚至被要求捏造不實指控，促使洛縣檢察官辦公室介入調查。

洛縣府代理執行長尼奇塔（Joseph M. Nicchitta）表示，縣府將依檢方要求，暫停所有尚未完成審核、被列為需「進一步審查」的索賠案付款至少六個月，以避免干擾調查。洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）指出，過早發放和解金恐影響證人合作、模糊金流去向，並妨礙追查與起訴詐欺。

不過，縣府也強調，已同意先行撥付4億美元，用於已完成驗證的索賠案，該筆款項將存入基金，待法官完成個別案件金額分配後，再發放給原告。縣府表示，在分配程序完成前，實際上無原告能立即領款，暫停未審核案件的付款並不影響既定流程。

隨著調查升溫，許多原告情緒低落。45歲的普羅克特（Andrea Proctor）表示，訴訟過程迫使她不斷回憶童年在兒童中心遭受的性侵經歷，「就像反覆挖開已癒合的傷口」。她坦言，原本期待賠償金能幫助穩定生活，如今卻再次陷入不確定中。

由於等待時間拉長，部分原告已向法律融資公司借款，利息不斷累積，甚至面臨被勸說以折價方式出售未來的和解金，進一步加劇經濟與心理壓力。

此外，縣府目前又面臨新一波約5500件性侵索賠案，未來恐需支付第三筆巨額和解金，對縣府財政造成沉重負擔。去年10月，縣府另以8.28億美元與約400名受害者達成第二筆和解，但近期發現部分原告同時名列兩筆和解名單，引發重複領款爭議。

縣府與相關律師事務所強調，將配合調查、防止不法行為，同時確保真正的性侵倖存者獲得公平補償。

洛縣 洛杉磯

加州官員槓上航校 影射訓練「中國軍方間諜」

男槍殺妻兒3人 報警後自戕 女主人為亞裔補教老師

