聯邦眾議員托芮絲 聆聽東谷華人民意

聯邦眾議員Norma Torres與東谷市華人社區代表座談。（記者啟鉻／攝影）

加州第35國會選區民主黨籍聯邦眾議員 托芮絲（Norma Torres）29日在東谷市與華人 社區代表座談，聽取社區建設及民生議題的意見。托芮絲表示，活動目的是確保社區民眾能接觸到聯邦政府 ，並針對他們關心的議題提供協助。

此次活動召集人、東谷華美協會創辦人黃樹梧指出，社區最關注的問題是，東谷市雖擁有10多個公園及社區活動中心，但華人社區團體仍缺乏固定活動場地。當地公園及活動中心由地方水局負責運營，尚未歸入市府管理，社區期望能儘快解決這一問題。

在座談中，居民也提出其他民生議題。會計師盛平反映，市區郵箱盜竊頻繁發生，不久前她的一張支票被盜，報警後至今仍未破案。郭彩榮則提到，居住一年多以來，早晨常聞到牛場氣味，最初以為是自家院子，後來才知道來自周圍養牛場，希望能徹底改善。部分居民則表示，活動中心設施不足，影響年長者參與社區活動的意願。

托芮絲（中）接受東谷華美協會創辦人黃樹梧（右）贈送花藝作品。（記者啟鉻／攝影）

對此，托芮絲回應，大家關注的問題主要集中在提升社區生活品質。她表示，社區活動中心建設是社區長期關注的重點，已承諾安排與公園管理、水局及城市相關單位進行會商，尋求解決方案。

她進一步指出，華人社區不僅需要聯邦政府的關注，也需要來自州政府及其他城市的支持。雖然許多議題屬地方性範疇，無法單靠她個人解決，但她承諾將與社區共同努力，尋找可行解決方案。

黃樹梧表示，這是托芮絲受邀與華人社區代表舉辦的第三次座談會，展現她作為聯邦眾議員，願意誠心與華人社區溝通交流。黃樹梧強調︰「無論黨派，只要能夠幫助華人居民解決問題，華人選民就會支持。召集大家參與活動時，也存在不同意見，因此參與均屬自願。」