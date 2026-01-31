華生辦公益畫展 為癌童募款

由多名華裔學生自主發起並主導的「關愛癌症兒童」主題公益畫展，日前在亞凱迪亞舉辦，，透過實際行動為癌症兒童傳遞關懷與希望。（主辦方提供）

由多名華裔 學生主導的「關愛癌症 兒童」主題公益畫展，日前在亞凱迪亞 舉辦。活動以藝術為橋梁，結合繪畫、書法、音樂與非遺文化，凝聚學生、家庭與社區力量，透過實際行動為癌症兒童傳遞關懷與希望。

畫展從構想到執行，幾乎全由學生團隊完成。學生在前期針對癌症兒童的實際需求進行調研，獨立規畫活動方案、分工與流程，並於活動當天負責主持、導覽、現場協調與捐助對接。

活動發起人之一的Zoe Hu Yang是Flintridge預備學校的學生。她表示，畫展展出30幅左右的作品，募集到的款項將捐贈給國際兒童癌症協會（ISCC），這是一個位於加州的非營利組織，主要幫助各地癌症兒童。雖然他們只是初高中生，但能通過自己的努力，為這些平時不被看到的孩子捐款是很有意義的事。

聯邦眾議員趙美心（左二）頒發賀狀給學校校長Wendy翁（右一）等人。（主辦方提供）

主辦方Wendy翁表示，學校每年都舉辦慈善畫展，每次都有近百學生參與。通過這次慈善畫展，學生在統籌協調、現場管理和團隊合作等方面得到提升，獲得實際有益的公益實踐。

聯邦眾議員趙美心到場支持，她表示，由學生主動關注真實社會議題、走入社區並發起公益行動，值得鼓勵和嘉獎，希望他們能從中獲得成長與進步。

公益畫展也獲多藝術與文化界人士支持，包括書法家孫曉華現場揮毫並參與公益義賣，華裔畫家何念丹捐贈原創畫作參展，還有非遺文化傳承人捐出手工作品協助募款。