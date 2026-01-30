南加州國會議員譴責明市槍擊案 促換國土安全部長

我的頻道

洛杉磯訊
南加州多國會議員在洛杉磯集會，譴責聯邦特工槍殺平民，要求撤換國土安全部長並推動改革。圖為國會議員趙美心(左）發言，右為眾議員Laura Friedman。（取材自趙美心X）
南加州多國會議員在洛杉磯集會，譴責聯邦特工槍殺平民，要求撤換國土安全部長並推動改革。圖為國會議員趙美心(左）發言，右為眾議員Laura Friedman。（取材自趙美心X）

明尼亞波利斯市（Minneapolis）發生聯邦特工槍殺普雷蒂（Alex Pretti）與古德（Renee Good）事件，引發全國憤怒。南加州多國會議員28日在洛杉磯市集會，譴責國土安全部（DHS）執法過當，要求全面改革與高層問責。

ABC 7電視台報導，明尼阿波利斯近期連續發生聯邦特工槍擊平民事件，引發當地及全美示威浪潮。抗議活動從明州蔓延至洛杉磯、舊金山、紐約與波士頓等多城市，部分檢察官甚至因聯邦處理方式不當而考慮辭職。

會中，民主黨籍加州聯邦眾議員弗里德曼（Laura Friedman）指出，國土安全部「不能像秘密警察一樣，無監督、無約束運作」。她強調，這不只是兩起死亡案件，更關乎憲法保障的基本民權，「我們不會停止追究，直到政府承擔責任，並落實真正的改革。」

在議員發言前，外界得知涉案執法人員已遭行政停職。弗里德曼表示，「這證明外界壓力正在產生效果，但這僅是開始，遠不足以恢復公眾信任。」她直言，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)已「失去公眾信任」，質疑諾姆「不是在領導機構，而是在領導掩蓋行動」。代表巴沙迪那及西聖蓋博谷的國會議員趙美心則進一步呼籲撤換國土安全部長諾姆。她批評諾姆對外公然說謊、掩蓋真相，不適任領導聯邦執法機關。

來自洛杉磯聖費南度谷（San Fernando Valley）的聯邦眾議員謝曼（Brad Sherman）補充，聯邦執法機關的責任不應止於前線人員。他要求追究邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)在指揮與行動中的角色。

南加州議員強調，改革國土安全部並非單一事件的反應，而是關乎整體制度與公民自由的捍衛。他們呼籲社會各界持續關注，並透過民主機制推動政府負責、制度透明。

國土安全部 加州 洛杉磯

