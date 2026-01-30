世報迎春2026年節展╱新宇學院 舞出濃濃中國年味

在2026年蒙市年節展上，新宇舞蹈音樂學院的學院將帶來精彩演出。（李新宇提供）

聖蓋博 新宇舞蹈音樂學院（New Universe Entertainment Academy）將於2月1日登上「2026世界日報蒙市迎春節 年節展」，帶來古典舞、印度 舞等20分鐘的精彩表演。

該學院負責人李新宇介紹，屆時將帶來包括「刀劍如夢」古典扇子舞；小朋友帶來「愛你」可愛舞蹈；「桃花笑」古典舞以及異域風情印度舞。整個節目時長約20分鐘，讓觀眾在精彩的舞蹈中感受濃濃中國年味。

位於聖蓋博的新宇舞蹈音樂學院已經有20年歷史。李新宇稱，希望通過舞蹈能發揚中華文化，學生們也可以強身健體。他說，如今特別流行國風舞蹈，在中外社交媒體平台，都有國風舞蹈展示。不少美國本地網紅專門去新宇舞蹈音樂學院專門學習古典舞，並在社媒上發布舞蹈。

新宇舞蹈音樂學院由李新宇創辦。他自幼考入北京中央民族大學音樂舞蹈系，畢業後進入「中央民族歌舞團」，以國家級演員身分活躍於舞台，並多次擔任大型演出舞台總監、編導及舞蹈比賽評審，獲得多項獎。他還曾與舞蹈家楊麗萍、蒙古歌王騰格爾、歌唱家蔣大為，以及韓紅、韓磊等知名藝術家同台表演。