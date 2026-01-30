我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

世報迎春2026年節展╱炫武功夫院 年紀雖小 「實打實」

記者王若然／洛杉磯報導
「炫武功夫院」小朋友在武術比賽中獲獎。（梁常輝提供）
「炫武功夫院」小朋友在武術比賽中獲獎。（梁常輝提供）

在2月1日的「2026世界日報蒙市迎春節年節展」上，「炫武功夫院（Kung Fu Action Academy）」的孩子們將帶來豐富演出，為觀眾帶來視覺震撼。

位於天普市的「炫武功夫院」院長兼主教練梁常輝指出，在2月1日下午的表演中，將有豐富精彩內容，包括功夫扇開場，小朋友們展示側手翻、空翻。成員們將持傳統武器表演，包括雙刀、雙劍、扑刀、雙鞭、單辮、彈床、棍子。梁常輝說，這些小朋友雖然小小年齡，但功夫卻都「實打實」，相信會給現場觀眾帶來視覺上的震撼。他經常帶團隊參加美國國際比賽，曾在華盛頓州舉辦的全國比賽中取得佳績。今年他還將帶領團隊參加5月在舊金山舉辦的國際比賽。

梁常輝表示，團隊中的成員多是華人，有不少是二代移民。家長比較喜歡傳統武術，就帶孩子來嘗試。孩子練武術之後，不僅有滿足感更加自信，身體狀態也更好。

在學校中，也有一些「不尋常」的孩子。梁常輝說，學校裡也有自閉症孩子來練武。剛開始很難，他們常常有控制情緒的問題。但時間一長，他們居然也可以堅持下來。梁常輝說，原本以為他們做不來的動作，這些自閉症孩子居然也都學會了。他說，「只要教練用心，家長堅持，練著練者居然就會了。」

梁常輝教練擁有豐富的武術背景與教學經驗。他五歲開始習武，在中國全國武術比賽中多次榮獲冠軍殊榮，並在美國從事武術教學已超過十年。

梁常輝（中間）與獲獎的學員小朋友。（梁常輝提供）
梁常輝（中間）與獲獎的學員小朋友。（梁常輝提供）

天普 舊金山 春節

上一則

世報迎春2026年節展╱新宇學院 舞出濃濃中國年味

下一則

LAX機捷通車聯合車站直達機場成焦點 對決巴士各有優劣

延伸閱讀

料理功夫／涼拌蘿蔔絲

料理功夫／涼拌蘿蔔絲
料理功夫／冬瓜的2種滋味

料理功夫／冬瓜的2種滋味
2026年節展/ 功夫之星演藝學院 獻演武術串燒

2026年節展/ 功夫之星演藝學院 獻演武術串燒
梁小龍不認被「功夫」捧紅 生前曾斥周星馳「虛偽」

梁小龍不認被「功夫」捧紅 生前曾斥周星馳「虛偽」
世報2026年節展╱少林功夫院再展視覺盛宴 最小學員僅4歲

世報2026年節展╱少林功夫院再展視覺盛宴 最小學員僅4歲
「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」