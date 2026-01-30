世報迎春2026年節展╱炫武功夫院 年紀雖小 「實打實」

「炫武功夫院」小朋友在武術比賽中獲獎。（梁常輝提供）

在2月1日的「2026世界日報蒙市迎春節 年節展」上，「炫武功夫院（Kung Fu Action Academy）」的孩子們將帶來豐富演出，為觀眾帶來視覺震撼。

位於天普 市的「炫武功夫院」院長兼主教練梁常輝指出，在2月1日下午的表演中，將有豐富精彩內容，包括功夫扇開場，小朋友們展示側手翻、空翻。成員們將持傳統武器表演，包括雙刀、雙劍、扑刀、雙鞭、單辮、彈床、棍子。梁常輝說，這些小朋友雖然小小年齡，但功夫卻都「實打實」，相信會給現場觀眾帶來視覺上的震撼。他經常帶團隊參加美國國際比賽，曾在華盛頓州舉辦的全國比賽中取得佳績。今年他還將帶領團隊參加5月在舊金山 舉辦的國際比賽。

梁常輝表示，團隊中的成員多是華人，有不少是二代移民。家長比較喜歡傳統武術，就帶孩子來嘗試。孩子練武術之後，不僅有滿足感更加自信，身體狀態也更好。

在學校中，也有一些「不尋常」的孩子。梁常輝說，學校裡也有自閉症孩子來練武。剛開始很難，他們常常有控制情緒的問題。但時間一長，他們居然也可以堅持下來。梁常輝說，原本以為他們做不來的動作，這些自閉症孩子居然也都學會了。他說，「只要教練用心，家長堅持，練著練者居然就會了。」