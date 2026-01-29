年節展／洛城西區中文兒童合唱團 獻演AI年歌

合唱團學習以馬年為主題的新年歌曲。（受訪者王靜宜提供）

洛城西區中文兒童合唱團（West LA Chinese Children's Chorus），將再度登上「2026蒙市迎春年節展」舞台演出，分享經典曲目，同時獻上一首由AI 創作的新歌「奔向希望的馬年」。

洛城西區中文兒童合唱團2月1日帶來的曲目，包括充滿童趣的「新年好」，散發溫暖與美好的經典中文歌曲「分享」，鼓勵人們追尋夢想、充滿力量的「我的未來不是夢」，以及熱鬧動感、洋溢希望氣息的「奔向希望的馬年」 。

合唱團創辦人暨指揮王靜宜表示，為迎接馬年到來，她希望學生能學習一首以馬年為主題的新年歌曲，卻苦於一直找不到合適作品；於是運用AI技術，為此次演出創作一首全新、適合兒童載歌載舞的節慶歌曲「奔向希望的馬年」。歌詞融入吉祥話、理想與祝願，以及春節 的代表性裝飾元素，期待與大家分享該作品。

AI創作「奔向希望的馬年」，洛城西區中文兒童合唱團獻演。（受訪者王靜宜提供）

王靜宜表示，非常高興每年都能帶領合唱團參加盛大的年節展，「對團員而言，這不僅是一場演出，更是一趟豐富的文化之旅。」她認為，透過年節展，不僅能讓華裔 感受濃濃年味，也能向非華裔兒童介紹農曆新年的傳統與習俗，意義非凡。「這些活動為孩子們留下珍貴的體驗和回憶。」透過歌聲與舞台，合唱團希望不僅可以傳遞音樂之美，更將文化的種子播撒在孩子心中，並祝福觀眾在新的一年，迎向希望、擁抱夢想。

洛城西區中文兒童合唱團十年前成立，是一家非營利機構。王靜宜分享，當時創辦目的，是鼓勵她的孩子學習中文歌曲。她說，出生在這裡的孩子若沒有聽過、唱過好聽的中文歌很可惜，希望通過學習中文歌，可以讓孩子們快樂學習中文。