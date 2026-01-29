年節展／藍月亮肚皮舞團 彩蝶舞+鼓舞展活力

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
藍月亮肚皮舞團團員合影登場，今年特別加入男性舞者（中），將在年節展帶來全新編排的「彩蝶舞」與中東鼓舞演出。（藍月亮肚皮舞團提供）
藍月亮肚皮舞團團員合影登場，今年特別加入男性舞者（中），將在年節展帶來全新編排的「彩蝶舞」與中東鼓舞演出。（藍月亮肚皮舞團提供）

「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日與2月1日登場，活動內容橫跨舞台表演、美食與民俗互動，洋溢濃厚年節氣氛。其中，南加州華人專業肚皮舞團：藍月亮肚皮舞團（Blue Moon Bellydance）將再度登場演出，帶來全新編排與成員，為民眾獻上結合力與美的東方舞表演。

藍月亮肚皮舞團團長周翔（Michelle）表示，今年舞團擴編為兩個班級，年節展演出將由兩班合體演出，帶來一支融合「彩蝶翅膀」意象的明朗歡快舞碼。這次特別加入一位男士舞者Kevin，為舞團注入嶄新元素。Kevin原為舞團學生家屬，因興趣加入學習，至今已有一年多舞齡，也將首次於本次登台演出。

藍月亮舞團曾在劇場中精彩演出，隊形整齊、服飾繽紛，展現東方舞剛柔並濟的藝術之美。...
藍月亮舞團曾在劇場中精彩演出，隊形整齊、服飾繽紛，展現東方舞剛柔並濟的藝術之美。（藍月亮肚皮舞團提供）

除主題「彩蝶舞」，舞團還將帶來極具中東風情的鼓舞，展現肚皮舞中韻律與節奏兼具的特色。周翔說：「我們有八、九位舞者同台演出，鼓舞講求整齊劃一，視覺效果非常吸睛。」

她進一步透露，表演曲目中也加入近期網路爆紅的音樂「汽車搖」，編排成一段結合傳統與流行的鼓舞，展現舞團活力與創意。

舞者踏浪夕陽下，藍月亮舞團拍攝形象照展現自信與活力。（藍月亮肚皮舞團提供）
舞者踏浪夕陽下，藍月亮舞團拍攝形象照展現自信與活力。（藍月亮肚皮舞團提供）

藍月亮肚皮舞團成立逾十年，常應邀於南加州各地活動表演，也是唯一以華人為主的專業東方舞團。周翔熱愛肚皮舞藝術，曾遠赴多國師從名家學藝，並多次在國際比賽中獲獎。舞團除定期在年節展與嘉年華演出，也積極培訓新血，推廣東方舞文化。

周翔指出，舞團去年11月於布瑞亞市（Brea）租用劇場並首次自辦舞展，今年5月將舉辦肚皮舞節。2027年10月計畫推出完整故事情節的肚皮舞舞台劇，進一步深化表演形式。她強調，舞團每年都在努力突破與成長，也希望透過年節展與觀眾一同分享舞蹈的喜悅與文化內涵。

加州 南加 華人

