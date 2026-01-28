1/31、2/1蒙市年節展 有吃有玩還能贏機票

我的頻道

記者劉子為／蒙特利公園報導
由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市市府及蒙市經濟及商業發展委員會共同主辦的「2026蒙市迎春年節展」即將重磅回歸。右起：黃泰平、吳紹榮、楊安立、于趾琴、Lilian Chik、Julio Garcia、Rick Ngo。（記者劉子為／攝影）
由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市市府及蒙市經濟及商業發展委員會共同主辦的「2026蒙市迎春年節展」即將重磅回歸。右起：黃泰平、吳紹榮、楊安立、于趾琴、Lilian Chik、Julio Garcia、Rick Ngo。（記者劉子為／攝影）

免費體驗迪士尼、一次品嘗各式亞洲美食，還能欣賞武術、街舞、樂團演出與川劇變臉等表演，並有機會把台北—洛杉磯往返機票帶回家──南加州年度新春盛事「2026蒙市迎春年節展」即將重磅展開。

活動由洛杉磯世界日報、蒙特利公園市府及蒙市經濟及商業發展委員會（EBDC）共同主辦，將於本周末在蒙市市中心封街舉行，集結超過200家攤商，吃喝玩樂一次到位，邀請民眾一同迎接馬年。

于趾琴表示，今年活動內容非常豐富，包含迪士尼專區、洛杉磯國王隊冰上曲棍球體驗、嘉...
于趾琴表示，今年活動內容非常豐富，包含迪士尼專區、洛杉磯國王隊冰上曲棍球體驗、嘉年華遊戲、主舞台演出等，並設有大型抽獎活動。（記者劉子為／攝影）

洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，迎春年節展歷經多年耕耘，已逐漸成為南加州最具規模的新春年度盛會。今年活動內容非常豐富，包含迪士尼專區、洛杉磯國王隊冰上曲棍球體驗、嘉年華遊戲、主舞台演出等，並設有大型抽獎活動，期盼讓民眾在年節展中「吃得開心、玩得盡興」。

迪士尼專區將打造新春主題的沉浸式體驗，從拍照打卡到互動活動一應俱全。圖為去年活動...
迪士尼專區將打造新春主題的沉浸式體驗，從拍照打卡到互動活動一應俱全。圖為去年活動情況。（記者劉子為／攝影）

于趾琴也分享，她個人最期待的亮點之一是迪士尼專區，現場將以新春主題打造沉浸式體驗，從拍照打卡到互動活動一應俱全，讓家庭在歡樂中感受濃厚的新春氛圍。

楊安立（Elizabeth Yang）在致詞時感謝世界日報15年來與市府持續合作...
楊安立（Elizabeth Yang）在致詞時感謝世界日報15年來與市府持續合作，形容迎春年節展已成為蒙市的重要年度傳統。（記者劉子為／攝影）

蒙特利公園市市長楊安立感謝世界日報15年來與市府持續合作，她形容迎春年節展已成為蒙市的重要年度傳統。她指出，活動地點位於市中心繁華商區，不僅深受當地居民喜愛，也吸引外地民眾前來共襄盛舉。楊安立笑說，每年最期待年節展的各式美食，走在會場彷彿置身台灣夜市，糖葫蘆、羊肉串應有盡有，年味十足。

蒙市市議員吳紹榮表示，迎春年節展年年人潮踴躍，不僅展現社區的文化多樣性，也凝聚不同族群的參與及交流。市議員黃泰平則歡迎民眾攜家帶眷前來，感受文化、藝術與美食交織的新春氣氛。

蒙市經濟及商業發展委員會代表Julio Garcia指出，蒙市是一座高度多元城市，擁有豐富的亞太裔社群，希望透過迎春年節展，讓更多民眾認識並體驗城市的多元文化特色。

活動將於1月31日、2月1日在蒙市市中心封街舉行，集結超過200家攤商，吃喝玩樂...
活動將於1月31日、2月1日在蒙市市中心封街舉行，集結超過200家攤商，吃喝玩樂一次到位。（記者劉子為／攝影）

企業贊助方面，U.S. Bank鑽石吧分行經理Rick Ngo表示，銀行長期支持聖蓋博谷地區的小商家與非營利組織，致力提供社區所需的資源與工具，協助社區持續成長。他指出，農曆新年象徵多元與韌性，多個分行也將發送馬年年曆，與社區一同迎接新春。

中信銀行（CTBC）資深副總裁Lilian Chik則表示，CTBC很榮幸贊助這項具意義的社區活動，期盼透過迎春年節展傳承傳統文化，讓下一代理解農曆新年的意義與社區連結方式，並祝福大家馬年「一馬當先、龍馬精神、萬馬奔騰」。

迎春年節展年年人潮踴躍，不僅展現社區的文化多樣性，也凝聚不同族群的參與與交流。圖...
迎春年節展年年人潮踴躍，不僅展現社區的文化多樣性，也凝聚不同族群的參與與交流。圖為此前年節展吸引諸多民眾參與。（記者劉子為／攝影）

主辦單位表示，「2026蒙市迎春年節展」將於1月31日（周六）上午10時至晚9時、2月1日（周日）上午10時至晚7時，在嘉偉大道（Garvey Ave.）封街舉行，活動範圍自Garfield Ave.至Alhambra Ave.，共五個街區，免費開放民眾入場。

免費停車地點包括Mark Keppel High School、El Repetto Elementary School、Barnes Park及Ynez Elementary School；活動期間每日上午10時至下午6時提供免費接駁車服務，方便民眾前往。

