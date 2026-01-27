從棄嬰到學霸 華女經歷看哭網友

我的頻道

洛杉磯訊
華裔女孩Emma Ming Fuller出生後就被遺棄，在加州養父母的愛中成長。(示意圖取自Unsplash.com)
一位出生不久就被遺棄的中國女孩，加州白人父母將其收養，女孩在愛中成長，學習成績優異。但被遺棄的感受，一直以不同方式顯現，包括無法控制的情緒爆發、暴食症等。女孩最近分享故事，引發廣泛關注，其中一段童年影片更是讓上百萬網友動容。

據newsweek報導，華裔女孩富勒（Emma Ming Fuller）今年24歲，2001年10月10日出生於中國湖北省，「我之所以知道這一切，是因為出生三個月後，有人在我的籃子裡留下一張紙條，」富勒表示，那張小紙條是她出生的唯一記錄。2001年12月29日清晨，女孩被人發現躺在政府大樓前的一個籃子裡，一位路人發現她，並將她帶到派出所，之後送往孤兒院。

富勒在孤兒院度過兩年時光，直到一對加州夫婦跨越重洋，將其領養。她說，養父母一直盼望有個孩子，他們的愛成為之後一切的基石。富勒從小就知道自己被收養的故事，養父母盡一切努力，讓她與自己的族裔文化傳承建立聯繫，包括學習普通話和慶祝中國新年。

孤兒院給了富勒一本小小的嬰兒相冊，紀錄她小時候的照片。「我從小就看過，所以很清楚自己出生時是什麼樣子。」富勒的童年非常幸福，她回憶自己在一個白人社區長大，是家裡的獨生女，很少見到和自己長相相似的人。直到高中，富勒才認識另一個亞裔女孩，也是一名從中國收養的孩子。富勒在養父母的愛中成長，學習成績優異，以全年級前5%的成績畢業，並獲得金融和數學雙學位，此外，她還成為學校歷史上首位連任兩屆的學生會女主席。

為了幫助女兒與自己的族裔文化傳承建立聯繫，富勒的父母在她12歲時，帶她去中國參觀自己的出生地，富勒第一次回到三個月大時被發現的地方，這段經歷當時沒有讓她感到沉重，反而是興奮和陌生，「那時候，我還沒有深入思考身分認同或失去親人的問題」。富勒最近把這段視頻上傳到社群媒體。視頻中，當年12歲的她，興奮地指著政府大樓的正面，隨意地說，這就是自己被發現的地方。「我媽媽就是在這裡把我丟下，孤兒院院長很確定我的父母，就住在這個鎮上的某個地方。」鏡頭隨後轉向附近的公寓大樓和雜貨店。

影片中，年輕的女孩看上去並沒有什麼不自在，但她告訴媒體，被遺棄和收養的感受，在她整個童年時期以不同方式顯現，包括「強烈的情緒爆發」，這種爆發讓她感到難以承受、無法控制。富勒稱，她從小就和食物抗爭，一直生活在匱乏、潛在的恐懼中，害怕食物不夠吃。隨著年齡增長，這種掙扎走向另一個極端，她開始與暴食症作鬥爭。

如今選擇向公眾分享自己的經歷，富勒表示找到曾默默承受的情感語言，並幫助類似經歷的人「感到被理解」，她目前正在創作一本關於自己作為收養者成長經歷的書。「這一切都源於養父母對我毫無保留的愛，他們從未讓我覺得自己是個外人，是他們的愛塑造了今天的我。」不過，富勒仍然渴望找到自己的親生父母，只是為了解生命中缺失的部分。

加州 亞裔 社群媒體

