動物攻擊致死事件 蜂類31%最多

編譯陳盈霖／綜合報導
2018年到2023年之間的動物致死案件排行。數據來自美國疾病控制及預防中心。（Chatgpt製作）
2018年到2023年之間的動物致死案件排行。數據來自美國疾病控制及預防中心。（Chatgpt製作）

紐約郵報報導，外面的世界就是一片叢林，小心！一項最新研究指出，德州在致命動物攻擊事件中排第一，加州緊追其後。而且造成最多致死的動物攻擊，不是來自傳統認知的毒蛇、蝎子、蜘蛛等，而是蜂類。

該研究根據美國疾病控制及預防中心（CDC）數據，2018年至2022年間，全美共報告1604件與動物相關的死亡案，德州占225件，加州128件。佛州112件排第三，田納西州72件，北卡羅萊納州71件，紐約州47件。美國南部動物相關死亡比例最高，占46.8%。

研究指出，遭「黃蜂（hornets）、胡蜂（wasps）和蜜蜂（bees）」蜇傷，占所有動物相關死亡案件的31%，位居所有動物之首，其中大多發生於美國中西部。超過28%與動物死亡相關案件，是由「其他哺乳動物」造成，不過研究中並未具體說明是哪些動物。

狗隻造成的死亡案件約70多起，占所有死亡的26%。該研究表示，新冠疫情後，犬隻攻擊事件激增，因「疫情封鎖期間，家庭養狗數量增加。」更多的狗意味著更多咬傷事件，「因學校停課、旅行限制及居家工作，這些咬傷事件多發生在家中。」

而傳統認知中比較危險的有毒節肢動物，如蠍子、蛇、蜘蛛等，這在死亡案例中占比不算高。

該研究還顯示，動物造成的死亡自1980年代以來逐步上升，當時每年平均僅有157起死亡事件（2018至2022是350起）。該研究建議：雖然隨著時間推移，死亡的整體模式保持相對穩定，但疫情之後致命狗攻擊事件增加，令人擔憂，需公共衛生部門關注。該研究同時指出，野外遭遇攻擊事件「相對罕見」。

疫情 加州 德州

