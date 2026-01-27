防塗鴉 高速公路裝常春藤效果差

加州交通廳用人造藤蔓遮擋101號高速公路塗鴉牆。（示意圖，取自加州交通廳）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，一些駕駛人可能注意到，洛杉磯市中心101號高速公路穿過市區，接近5號與10號高速公路交會南端路段滿是塗鴉。為遮蓋並防止塗鴉再次出現，相關單位日前嘗試在牆面上裝設人造常春藤 ，然結果恐不如預期，不到24小時，人造常春藤上就出現新的塗鴉。

根據流傳於社群媒體上的影片顯示，加州 交通廳（Caltrans）工作人員在牆上鋪設人造藤蔓，好覆蓋原本的塗鴉，不過工程似未完成，部分牆面塗鴉仍清晰可見。

這項計畫引發外界不同聲浪。一開始認為是加州州長紐森（Gavin Newsom）「清潔加州」（Clean California）計畫的一部分，但州政府隨後證實並非如此。曾參與洛縣政委員的道爾頓（Kevin Dalton）轉發一段最早由塗鴉文化IG帳號上傳的影片並發文道：「大家猜猜這些所謂『防塗鴉』常春藤，多久會再次出現新塗鴉？」答案是「不到24小時」。

道爾頓告訴KTLA，這些常春藤「大概撐了八小時」就再次被其他塗鴉破壞，「與其重新粉刷牆面，一桶灰色油漆大概只要50美元，現在他們卻得在每次被塗鴉後，更換一小塊一小塊的材料，價格貴得多。」

不少網友回應道爾頓，對常春藤做法保持懷疑。「品質糟透了，很貴，且大概一兩年後『葉子』開始掉落。顯然此舉並未阻止塗鴉。」另一名網友指出「這些常春藤反而讓塗鴉在水泥牆上更為醒目。」還有人開玩笑道「新的挑戰，塗鴉客接受了。」

SKY5日前拍攝的畫面顯示，工作人員正拆除已被塗鴉的人造常春藤，且更換新的藤蔓。負責安裝人造常春藤的加州交通廳聲明表示：「在洛杉磯街（Los Angeles Street）沿線101號高速公路裝設人造常春藤，是項試辦計畫。加州交通廳報告新塗鴉事件後，承包商迅速清除，目前已完成90%。」

「由於該地點及洛杉磯市中心101號高速公路沿線多處牆面涉及壁畫與相關協議，加州交通廳在法律上不得直接覆蓋或清除這些塗鴉。交通廳選擇裝置人造常春藤作為臨時措施，人造常春藤使用模組安裝，方便拆卸與更換。被移除的模組可清除塗鴉後再使用。」

「2024年11月，在101號高速公路另一處裝設人造常春藤，成功降低塗鴉問題，這次工程與『清潔加州』並無直接關係，但目標均為美化加州高速公路系統與地方社區。」聲明還指出：「僅在2025年，加州交通廳就在洛杉磯101號高速公路上花費33萬6160美元清除31萬8793平方呎塗鴉。過去一年在第七行政區共清除397萬3054平方呎塗鴉，總花費達419萬4344美元。」