青少年文化大使新春培訓 包湯圓

洛杉磯 青少年文化大使協會（FASCA-LA）為迎接農曆新年，日前在洛僑中心邀請洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啟宜主持有獎問答，介紹華人 傳統年節禮俗。當天也由多位理事帶領學員們一同製作台灣年節美食，包括湯圓與擔仔麵，讓他們在實作與品嚐中體驗豐富的新春文化。

在新春活動的美食教學中，邱啟宜向大家介紹台灣湯圓的時令背景及其文化意義，並率領該會多位理事與志工媽媽共同參與教學，示範並分享台灣湯圓的製作過程。現場由糯米粉開始，帶領學員們一步步實作，學習如何將糯米粉揉製成圓潤Q彈的湯圓外型，感受傳統年節美食的魅力。

活動中，學員們一邊分段搓揉麵糰，一邊小心翼翼地包入內餡，製作出外皮Q彈的包餡大湯圓。現場完成的品項包括甜口的紅豆湯圓、客家風味的鹹湯圓，以及源自北方習俗的芝麻元宵。

教學過程中也分享台灣年俗「送灶神」的文化意涵，透過吃甜食象徵「說好話」，祈求家宅平安、來年團圓順遂。同時介紹農曆正月十五元宵節 ，作為新年第一個月圓之日，象徵一元復始、闔家團圓，展現台灣地方小吃與節慶生活的文化特色。

洛杉磯華商經貿聯誼會理事也指導學生體驗包餡湯圓的傳統作法，介紹象徵吉祥可愛的紅、白小湯圓，以及內餡豐富的大顆包餡湯圓，餡料包含香菇、蝦皮、絞肉與紅蔥酥，寓意富足幸福、團圓美滿。此外，當天還由學員們親自川燙客家粿條，細心製作台南擔仔麵，感受台灣飲食文化的魅力。