我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

南加華人超市年貨變便宜 買氣旺

記者劉子為╱蒙特利公園報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何廣信指出，今年適逢馬年，店內特別引進大量與「馬」相關的年節商品。（記者劉子為╱攝影）
何廣信指出，今年適逢馬年，店內特別引進大量與「馬」相關的年節商品。（記者劉子為╱攝影）

隨著農曆新年腳步逼近，南加州華人聚集區年味漸濃，不少華人超市與賣場紛紛換上新裝，年貨商品陸續上架，吸引民眾提前採買。向來深受華人消費者喜愛的德成行，近期也推出種類齊全的新年年貨，現場買氣熱絡。 （記者劉子為/攝製）

記者於23日走訪德成行位於蒙特利公園市Garvey Avenue上的分店，正值中午時段，店內已有不少消費者推著購物車穿梭其間，挑選各式年貨。一進門即可看到年節商品集中陳列在最前方，現場聚集許多華人顧客，不少人一邊比較款式、一邊討論選購內容，結帳區也排起隊伍，購物車內裝滿紅包、裝飾品與零食等等。

德成行負責人何廣信表示，今年年貨品項相當豐富，從春節裝飾到零食禮盒一應俱全。裝飾類商品包括各式「福」字掛飾、門貼吉祥畫、春聯、鞭炮造型裝飾、中國結與門簾等，選擇多樣，方便民眾依照居家空間搭配。

何廣信指出，今年適逢馬年，店內特別引進大量與「馬」相關的年節商品。在傳統文化中，馬象徵奔波、進取與好運，「馬到成功」等吉祥寓意深受華人喜愛，因此相關商品銷售表現亮眼。現場可見可張貼的馬年裝飾、可擺放的立體擺件，以及造型可愛、深受小朋友喜歡的馬年小掛飾與玩具。

除了裝飾品，年節零食同樣是採買重點。店內上架多款新年零食與禮盒，包括大禮包、各式年節禮盒，以及廣東地區過年常見的傳統小零食，另有年糕、果酥等應景點心。

在價格方面，何廣信指出，目前進口這類年貨的成本較去年降低，使得不少商品價格「變便宜」。記者實地觀察，許多裝飾品與零食商品的價格落在10美元以內，讓消費者能以相對實惠的預算，多樣選購、一次備齊年貨。

向來深受南加華人喜愛的德成行，近期也推出種類齊全的新年年貨，現場買氣熱絡。（記者...
向來深受南加華人喜愛的德成行，近期也推出種類齊全的新年年貨，現場買氣熱絡。（記者劉子為╱攝影）
德成行結帳區排起隊伍，年節採買氛圍濃厚。（記者劉子為╱攝影）
德成行結帳區排起隊伍，年節採買氛圍濃厚。（記者劉子為╱攝影）

華人超市 蒙特利公園市 加州

上一則

自泰國盜獵象牙、犀牛角來美 3人落網

下一則

洛杉磯華人 熱衷韓國色彩診斷

延伸閱讀

駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福

駐芝中領館王保東 寒冬走訪37僑社送馬年祝福
上海豫園馬年燈會登場 串聯外灘…首次突破傳統區域

上海豫園馬年燈會登場 串聯外灘…首次突破傳統區域
縫「哭哭馬」的兇手找到了 但…老闆娘有賞、連發12年

縫「哭哭馬」的兇手找到了 但…老闆娘有賞、連發12年
河濱市農曆新年嘉年華 盛大登場慶馬年

河濱市農曆新年嘉年華 盛大登場慶馬年
抓準立春迎馬年 命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

抓準立春迎馬年 命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心
好市多台灣品牌櫻桃爺爺牛軋糖 成搶手年貨

好市多台灣品牌櫻桃爺爺牛軋糖 成搶手年貨

熱門新聞

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿