南加華人超市年貨變便宜 買氣旺

隨著農曆新年腳步逼近，南加州 華人聚集區年味漸濃，不少華人超市 與賣場紛紛換上新裝，年貨商品陸續上架，吸引民眾提前採買。向來深受華人消費者喜愛的德成行，近期也推出種類齊全的新年年貨，現場買氣熱絡。 （記者劉子為/攝製）

記者於23日走訪德成行位於蒙特利公園市 Garvey Avenue上的分店，正值中午時段，店內已有不少消費者推著購物車穿梭其間，挑選各式年貨。一進門即可看到年節商品集中陳列在最前方，現場聚集許多華人顧客，不少人一邊比較款式、一邊討論選購內容，結帳區也排起隊伍，購物車內裝滿紅包、裝飾品與零食等等。

德成行負責人何廣信表示，今年年貨品項相當豐富，從春節裝飾到零食禮盒一應俱全。裝飾類商品包括各式「福」字掛飾、門貼吉祥畫、春聯、鞭炮造型裝飾、中國結與門簾等，選擇多樣，方便民眾依照居家空間搭配。

何廣信指出，今年適逢馬年，店內特別引進大量與「馬」相關的年節商品。在傳統文化中，馬象徵奔波、進取與好運，「馬到成功」等吉祥寓意深受華人喜愛，因此相關商品銷售表現亮眼。現場可見可張貼的馬年裝飾、可擺放的立體擺件，以及造型可愛、深受小朋友喜歡的馬年小掛飾與玩具。

除了裝飾品，年節零食同樣是採買重點。店內上架多款新年零食與禮盒，包括大禮包、各式年節禮盒，以及廣東地區過年常見的傳統小零食，另有年糕、果酥等應景點心。