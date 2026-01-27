年節展表演╱南加大creSCendo樂團 唱出青春活力

據介紹，creSCendo社團目前約有60名成員，分為表演組與管理組。（creSCendo提供）

「2026世界日報蒙市迎春年節展」將於1月31日、2月1日在蒙特利公園市 熱鬧登場，活動內容橫跨舞台表演、美食與社區互動。其中，南加大 （USC）華人 音樂社團creSCendo將首度站上年節展舞台，為活動注入來自年輕世代的青春活力。

樂隊成員劉嘉坤在受訪時表示，creSCendo是一個以學生為主體的音樂社團，成員涵蓋樂手與歌手，平時透過社團內部的協作機制，依照不同演出需求組成表演陣容。此次參與迎春年節展的團隊，正是由社團中多位成員臨時組成，代表社團對外演出。劉嘉坤指出，這將是creSCendo首次走出校園、在社區大型活動中演出，「我們希望能呈現一場品質完整、風格鮮明的表演。」他說。

在曲目安排上，樂隊此次預計演出6首歌曲，風格以中文搖滾為主，曲目包括台灣樂團「草東沒有派對」的「爛泥」以及痛仰樂隊的「西湖」等。

據介紹，creSCendo社團目前約有60名成員，分為表演組與管理組。社團在學期中與學期末，固定於校園內舉辦免費演出，音樂類型橫跨流行、搖滾、民謠、日搖、說唱及金屬等多元風格。