洛杉磯華人 熱衷韓國色彩診斷

在洛杉磯開業的色彩診斷設計師盧聰表示，色彩診斷（Personal Color Analysis）」正夯，洛杉磯也越來越多華人希望可以找到屬於自己的穿搭風格。（盧聰提供）

風靡韓國首爾、讓無數韓星與觀光 客排隊朝聖的「色彩診斷（Personal Color Analysis）」熱潮，如今也在洛杉磯華人 圈插旗。這套源自美國政壇形象塑造、在韓國發揚光大的系統，憑藉精確的「色布測試」與科學邏輯，正取代傳統經驗法則，成為時尚男女進行形象管理的首選工具。

在洛杉磯開業的色彩診斷設計師盧聰表示，色彩診斷概念最早起源於美國，最初是為政治人物量身打造，旨在提升演說時的可信度與公信力。然而，韓國美業展現強大的包裝與行銷實力，將這套系統轉化為高度精準的美容服務項目，近年更因韓劇與K-Pop文化推波助瀾，讓「找尋命定色」成為一種風潮。

有不少愛美的華人為了找出最適合自己的造型風格，甚至特地飛往韓國，當地進行剪髮造型與彩妝服務，並在造型前先接受色彩診斷，藉此了解最適合自身的色彩，作為整體形象打造的重要依據。

這股熱潮近期在洛杉磯華人圈迅速蔓延。盧聰指出，與一般印象中的美感建議不同，色彩診斷是一場基於生理條件的「光學實驗」。專業診斷師需在受測者完全素顏的狀態下，根據個人的髮色、膚色及瞳孔顏色進行基礎檢測。透過專業診斷，能有效解決「穿搭老氣」、「風格不適合」、「彩妝不搭」等各種美學穿搭上的困擾。

主要的測試流程為，設計師會運用冷暖感、飽和度與清濁感不同的色布，在受測者的面部周圍更換。盧聰表示，「同一個顏色在不同人的身上都會產生不同的效果，真的非常有趣。」做這些色布更換的主要目的在於，透過光線反射至臉部，正確的顏色能瞬間修飾瑕疵、提亮氣色，反之則可能放大黑眼圈或讓膚色顯得灰暗。

「每個受測者都是素顏上陣，這樣更能夠顯現出適合的色系。」她也提到說，除了將人分類為春夏秋冬四季，她也會挑選出更多「細節色布」，並提供二至三套色系供參考，讓民眾回家可以依據色彩診斷，自行搭配出最適合自己的服裝、配飾甚至是彩妝的選擇。

「以往大家是流行什麼就穿什麼，現在大家更想知道自己適合什麼。」在從事藝術教育多年、專業在服裝設計、並取得韓國認證的色彩診斷設計師的盧聰觀察到，洛杉磯的華人群體對於新潮事物的接受度極高，尤其是在社群媒體的推動下，越來越多人意識到形象管理需要「第三視角」的客觀建議。