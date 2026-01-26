故鄉情華人春晚 獲主流俱樂部支持

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
有14年歷史的「故鄉情」美國華人春晚日前在爾灣加大（UCI）舉行，今年主創團隊隊伍日益壯大。（主辦方提供）
有14年歷史的「故鄉情」美國華人春晚，日前在爾灣加大（UCI）舉行，今年晚會繼續以舞蹈、音樂、戲劇等方式展示中華文化之美，同時獲得老牌橙縣林肯俱樂部（Lincoln Club）支持，展現華人在美國日益融入主流社區的積極一面。

「故鄉情」吸引數百華人和不同族裔民眾參與，演職人員用鄉音鄉情表達海外華人對故鄉的思念與祝福，同時借助音樂舞蹈等形式弘揚中華文化。主辦單位是美國南加華人經貿文化協會，會長黃冬平表示，晚會獲得橙縣眾多社團、協會及企業協助，演職人員逾300多人，集體繪製一幅多元文化的圖卷。今年晚會不僅有傳統中華特色節目，還有好萊塢明星和時尚人士參與，讓晚會不再局限於華人社區，而是賦予其更多元文化意義。晚會主創人員也日益年輕化，從導演到演員及製作人員，都為這個晚會帶來新鮮活力。希望未來「故鄉情」春晚能日益成為南加華人社區的文化亮點。

橙縣林肯俱樂部今年對這台晚會給予支持，俱樂部主席Brandon Day表示，林肯俱樂部有60多年歷史，前總統尼克森和曾獲奧斯卡最佳男主角的約翰·韋恩都曾是俱樂部成員，俱樂部會員多數是當地具公益精神和傑出的商界和專業人士。俱樂部每月舉辦各種活動，包括邀請美國駐中國總領事參與演講，目前積極建立和華人社區連接，去年華人律師鄧洪和劉龍珠帶動更多華人加入俱樂部，今年希望更多華人加入，屆時會邀請華人社區代表去白宮參加活動。

共和黨黨代表、律師鄧洪表示，華人訴求是穩定生活、安全社區和各種機會，但華人力量分散且相對較少發聲，不想被忽略，就要團結就積極參政議政。

橙縣林肯俱樂部主席Brandon Day（右二）和爾灣副市長James Mai（...
晚會演職人員逾300多人，集體繪製一幅多元文化的圖卷。（主辦方提供）
「故鄉情」美國華人春晚日前在爾灣加大（UCI）舉行，主辦方美國南加華人經貿文化協...
