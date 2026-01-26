台美小姐第一公主陳妤涵 獲聖市表揚

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
台灣僑團許多僑領14日當天抵達聖瑪利諾市政府，見證陳妤涵接受表揚。（記者謝雨珊／攝影）
聖瑪利諾市政府日前表揚傑出年輕居民陳妤涵（Natalina Chen），肯定她榮獲「台美小姐（Miss Taiwanese American）」第一公主殊榮，並表彰她在藝術、學業與社區服務等多方面的成就。

陳妤涵於2025年台美小姐選美大賽中表現亮眼，不僅榮獲第一公主頭銜，更奪得最佳才藝獎、最佳造型獎及最受歡迎獎，充分展現其多元才華與自信風采。聖瑪利諾市政府一致肯定她為該市青年樹立優秀典範。

陳妤涵在藝術領域天賦非凡。她三歲學習鋼琴，並精通小提琴與長笛，曾擔任奧林匹亞青年交響樂團首席長笛獨奏家；舞蹈方面，她自五歲起接受拉丁舞、國際標準舞、芭蕾、現代舞、爵士舞及嘻哈舞等全方位訓練，曾代表美國參加法國巴黎及英國黑池（Blackpool）的國際舞蹈賽事，多次榮獲全國冠軍，其編舞作品亦獲全國高度肯定。

除表演藝術外，陳妤涵在學術領域同樣表現傑出。她目前就讀柏克萊加大，主修應用數學，輔修舞蹈與CalTeach STEM教育計畫，立志成為一名高中數學教師，鼓勵更多年輕女性勇敢投入STEM領域，打破性別與族群的刻板印象。

陳妤涵表示，她是土生土長的聖瑪利諾市居民，自幼成長於一個重視教育、文化傳承與公民參與的家庭。她提到，已故父親曾任洛杉磯縣高等法院法官，母親則長期投入台美社團與公共事務，是現任亞太社區基金會執行長黃群雁，深深影響了她對社區服務與文化認同的價值觀。

事實上，陳妤涵參選台美小姐選美大賽的背後，蘊藏一段感人的父女情。陳妤涵表示，此次參選，是為向2024年7月辭世的父親致敬。她分享，在才藝表演環節中選擇拉丁舞，是因為這項舞蹈承載著她與父親共同的熱情與珍貴回憶。當她榮獲最佳才藝獎時，她也特別將這份榮耀獻給父親，真摯的情感感動在場所有人。

黃群雁表示，「我知道丈夫在天堂一定非常開心，看著他心愛的女兒在我們養育她的城市獲得這份榮譽。他一定會為她感到無比驕傲。」

陳妤涵將以台美小姐第一公主身分，在2025年8月至2027年7月的兩年任期中，擔任文化大使，致力推廣台灣與客家文化。

