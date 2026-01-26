迎春年節展／印尼傳統舞蹈團獻藝 交流文化

「布拉特旺吉甘美蘭舞蹈團」多年來一直受邀出席參與亞裔相關活動。（Iliki Valencia提供）

農曆新年的鼓聲將近，非營利文化組織「布拉特旺吉甘美蘭舞蹈團」（Burat Wangi Gamelan Group），將在1月31日登上「2026世界日報新春年節展」舞台，為大家帶來神祕且華麗的峇里島傳統舞蹈，向南加亞裔 民眾獻上最誠摯的文化祝福。屆時將由約60位跨族群音樂家與舞者帶來精彩演出，場面震撼，感興趣的民眾千萬不要錯過。

曾多次隨不同舞蹈團體參與年節展演出的印尼 裔舞者Iliki Valencia，這次將攜手布拉特旺吉甘美蘭舞蹈團，共同登台演出。

當天的表演曲目將涵蓋各種印尼音樂與舞蹈，包括最新風格的甘美蘭樂團Gong Kebyar（現代峇里島樂團）、Semar Pegulingan（峇里島宮廷甘美蘭樂團）、傳統及新創舞蹈編排，以及峇里島猴子歌（Kecak）。此外，舞蹈團也演出爪哇、貝塔威（Betawi）等印尼各地的音樂與舞蹈。

Iliki Valencia表示，印尼社群同樣慶祝農曆新年（印尼語稱為 Imlek），這份文化共鳴讓舞蹈團經常受邀參與各類亞裔文化慶典。團隊也希望透過這些活動展現傳統舞蹈，與社區一同慶祝並進行文化交流。多年來，團隊固定在春節期間演出，包括波莫那（Pomona）的亞裔博覽會、聖地牙哥的夏威夷活動，以及亞裔新年慶典和亞裔傳統月活動，身影遍及各地。Iliki Valencia強調，今年是該團首次在世報年節展中表演，她誠摯邀請民眾到場觀賞並支持。