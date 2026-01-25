李三寶博士書法展 秀半世紀作品
聽新聞
test
0:00 /0:00
長灘加州州立大學(CSULB) 亞洲與亞美研究學系 (Asian and Asian American Studies) 創系系主任暨榮譽退休教授李三寶博士，24日在洛杉磯僑教中心舉辦「與墨共舞」書法展覽開幕活動。展覽匯集他半個世紀的書法作品，吸引近百僑界代表出席。
南加華人文史保存基金會會長陳十美是李三寶的老朋友，她全力促成這次展覽。陳十美表示，李三寶年過八旬筆耕不輟，能把「離騷」兩千多個字一個口氣寫完，非常難得。這些作品融入李三寶畢生的心血，之前曾在聖地亞哥舉辦過書法展，反響很好；因此她希望洛杉磯的華人也能欣賞李三寶的書法作品，就幫助聯繫場地，促成這次展覽。
主持人紀星華特別繪製李三寶書寫書法的繪畫作品送給他。李三寶表示，他1967年來美執教，曾任教哈佛大學，哥倫比亞大學和加州大學等。這次展覽作品有數十幅，涵蓋古典字體和現代創新作品，其中包括他最近完成的屈原的「離騷」，作品全長67呎，共計2474個字，他還出版書法作品集，匯集其畢生心血。
李三寶表示，他把幾十年嗜好，對書法的熱愛，借助這些作品和大家分享，他感謝各界對展覽的支持。中國書法美學三要素：骨力、有機整體和氣韻生動。「骨力」在黑白虛實、筆法偃仰之間，用筆表現「相對融動」筋骨力道，但也有書法背後無法表達的文化意蘊。希望能藉展覽把中國藝術包含的文學、歷史和哲學文化精神，傳遞給更多的人。
上一則
接到陌生電話？對方不說話？警教你正確應對方法
下一則