李三寶博士書法展 秀半世紀作品

（左起）紀星華、李三寶、陳玲華和陳十美在活動現場合影。（記者張宏／攝影）

長灘加州州立大學(CSULB) 亞洲與亞美研究學系 (Asian and Asian American Studies) 創系系主任暨榮譽退休教授李三寶博士，24日在洛杉磯 僑教中心舉辦「與墨共舞」書法展覽開幕活動。展覽匯集他半個世紀的書法作品，吸引近百僑界代表出席。

南加華人 文史保存基金會會長陳十美是李三寶的老朋友，她全力促成這次展覽。陳十美表示，李三寶年過八旬筆耕不輟，能把「離騷」兩千多個字一個口氣寫完，非常難得。這些作品融入李三寶畢生的心血，之前曾在聖地亞哥舉辦過書法展，反響很好；因此她希望洛杉磯的華人也能欣賞李三寶的書法作品，就幫助聯繫場地，促成這次展覽。

主持人紀星華特別繪製李三寶書寫書法的繪畫作品送給他。李三寶表示，他1967年來美執教，曾任教哈佛大學，哥倫比亞大學和加州大學 等。這次展覽作品有數十幅，涵蓋古典字體和現代創新作品，其中包括他最近完成的屈原的「離騷」，作品全長67呎，共計2474個字，他還出版書法作品集，匯集其畢生心血。