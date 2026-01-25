米其林華人主廚 曾在麥當勞打工

現任米其林餐廳主廚劉約翰，41年前第一個工作就是在麥當勞打工。（取自麥當勞官網）

美國麥當勞 公司推出「8分之1導師計畫」（1 in 8 day）活動，表彰每8個美國人中，就有1人曾在麥當勞餐廳工作。其近期表彰者中，有華裔 劉約翰（John Liu音譯）。他早期在麥當勞打工，如今是洛杉磯 米其林餐廳的主廚。「麥當勞的打工經驗，真的可以讓你適應任何一項工作。」這是劉約翰真實走過的人生軌跡，是一條橫跨41年、從速食快餐廚房走向米其林餐廳的道路。

41年前，正在高中最後一年、17歲的劉約翰在麥當勞展開職涯，從最基層的烤台與薯餅區做起，歷經得來速、收銀與廚房輪調。如今，他是洛杉磯鷹石（Eagle Rock）社區的「CHIFA國偉」餐廳的主廚，在他精心運營下，餐廳開幕僅6個月，便榮獲米其林「必比登推薦（Bib Gourmand）」。餐廳「CHIFA國偉」是一家主打中餐、秘魯餐與台灣美食料理為特色的家族經營餐廳。

「8分之1導師計畫」串聯曾在麥當勞打拚、如今在各行各業發光發熱的「校友」，回到第一線，為仍在麥當勞工作的年輕人提供指導，讓他們能看見更多可能性。

劉約翰自豪說：「這不該是一段被隱藏經歷，而是一段值得被看見、被肯定、被慶祝的歷史。」而所有這一切，都是從一致性與顧客體驗開始。

談起廚藝養成，劉約翰並未先提及高端食材或名廚訓練，而是回到麥當勞最基礎、卻也最關鍵的核心：流程、節奏與一致性。他指出：「不管是在麥當勞，還是在自己的餐廳，最重要的始終是顧客體驗。」顧客期待的，是每一次都是同樣的味道與感受。而對細節與穩定度的高度要求，正是他日後能迅速適應任何廚房環境的關鍵。他強調：「今天我在Chifa國偉的操作、規劃與判斷，其實都可以追溯到當年在麥當勞學到的東西。」

劉約翰說，他在麥當勞學到同時處理多項任務的重要性。特別是在處理得來速的訂單時，會面對許多不同需求、以及需要在短時間內完成。

在「8分之1導師計畫」中，劉約翰不只是接受表彰，更是親身投入指導的導師。他與同樣出身麥當勞、也正經營烘焙事業Queen Bees Cakes的現任麥當勞餐廳經理艾比（Abigail "Abby" Robles）合作，從廚房實務、料理邏輯，到職涯選擇與創業心態，進行實際交流與示範。

劉約翰說：「你有沒有聽過一句話，教一次，就是學兩次？」他認為，學習到一項事物後，在後續實際操作過程中，又會學到新的東西。他指導艾比的內容，在她往後職業中，肯定會有新領悟。

在餐廳「CHIFA國偉」舉行的富有標誌意義的「8分之1午宴」（One in Eight Luncheon）中，參與者大多數都是年輕人。劉約翰親自示範秘魯經典料理Lomo Saltado與炸魷魚，並巧妙搭配麥當勞醬料，象徵速食文化與多元料理之間的連結。他認為，這不僅是一場料理展示，更是一場關於傳承的對話。活動上，劉約翰受到表彰，並穿上麥當勞公司授予他的帶有麥當勞標誌的夾克衫。艾比為劉約翰獻上其製作的「M」標誌祝賀蛋糕。

艾比在馬里布工作的一家麥當勞餐廳，也是劉約翰41年前首次打工的地方。艾比希望其烘焙事業，未來能成為孩子們的傳承。對此，劉約翰鼓勵說：「這是一個很美的夢，而且你一定能成功。」