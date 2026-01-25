8人10年偷遍3國 洛警追緝6在逃

一個八人的犯罪集團，涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。圖為其中兩名被捕嫌犯（上），與兩名仍在逃嫌犯。（取自LAPD新聞稿）

NBC 4電視台報導，洛杉磯 市警局（LAPD）表示，當局正追緝一個組織犯罪集團的六名成員。該集團涉嫌多起珠寶店及零售商場竊案。受害店家損失慘重。

經過為期一個月的調查，警方目前已逮捕兩嫌，並確認另外六名在逃嫌犯的身分。這些人與多起罪案有關，其中包括去年12月16日發生在洛杉磯市的一起竊案。

LAPD指出，這是一個跨國組織犯罪集團，其足跡遍布美國、英國及加拿大，據信至少自2016年起就已開始活躍。

在執行針對去年12月竊案的搜索令時，警方查獲大量遭竊的名表、珠寶及名牌服飾。此外，執法人員還在現場發現多種偽造的身分證明文件、護照以及其他相關文書。

此次破案是由LAPD Rampart分局與Wilshire分局主導，並聯合格蘭岱（Glendale）、亞凱迪亞 、巴沙迪那警方，以及紐約與新澤西 港務局、珠寶商安全聯盟（JSA）共同協查。

洛市警局在新聞稿中公布這六名在逃嫌犯的照片，呼籲大眾協助指認。警方也懷疑該集團涉更多尚未曝光的罪案。