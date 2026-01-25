我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

槍殺橙縣2青少年 越裔男回鄉落網

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
越裔男子黎國寶（Quoc-Bao Viet Le，譯音）涉嫌2025年在橙縣槍擊兩名青少年，造成一人死亡。圖為橙縣警方調查槍擊案現場示意圖，非本案案發現場。（取自橙縣警局臉書）
越裔男子黎國寶（Quoc-Bao Viet Le，譯音）涉嫌2025年在橙縣槍擊兩名青少年，造成一人死亡。圖為橙縣警方調查槍擊案現場示意圖，非本案案發現場。（取自橙縣警局臉書）

KTLA 5電視台報導，越裔男子黎國寶（Quoc-Bao Viet Le，譯音）涉嫌2025年在橙縣槍殺兩名青少年，造成一人死亡。相關單位已於2026年初在越南逮捕他，聯邦調查局（FBI）正與橙縣檢察長辦公室合作，計畫將其引渡回美受審。

根據刑事起訴書，黎國寶被控於2025年7月5日，在橙縣斯坦頓（Stanton）Court Street 1100號街區的Plaza Court Apartment附近，對兩名青少年開槍，造成聖伯納汀諾（San Bernardino）居民維達爾（Samuel Louie Vidal）死亡，官員稱他當時15歲，但聯邦調查局資料記載他16歲。另一名13歲男孩受傷。

橙縣調查人員確認黎國寶是攻擊男孩的兩名槍手之一，事發後駕駛黑色賓士車（Mercedes-Benz）逃離。槍案後約兩周，黎國寶被控謀殺、企圖謀殺、惡意和故意開槍與刑事共謀等多項罪名。根據起訴書，他早在事發後約一周多，便經由中國香港逃往越南。直至今年1月14日，相關單位才在越南找到並拘留他，橙縣檢察長辦公室正努力將其引渡回美。根據聯邦調查局，黎國寶返美後很可能還會面臨「為逃避起訴而非法逃亡」指控。

橙縣 越南 香港

上一則

米其林華人主廚 曾在麥當勞打工

下一則

APAPA波士頓分會 獲波士頓市議會表彰

延伸閱讀

加國前冬奧選手成大毒梟 韋丁墨國落網押送美國受審

加國前冬奧選手成大毒梟 韋丁墨國落網押送美國受審
橙縣百歲老兵手工玩具 掀搶購潮

橙縣百歲老兵手工玩具 掀搶購潮
密西西比滅門血案 24歲男子槍殺6人

密西西比滅門血案 24歲男子槍殺6人
密西西比滅門血案細節曝光 24歲男槍殺6人 連7歲童也不放過

密西西比滅門血案細節曝光 24歲男槍殺6人 連7歲童也不放過
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
世華橙縣分會2/7舉辦會長交接典禮

世華橙縣分會2/7舉辦會長交接典禮

熱門新聞

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相