槍殺橙縣2青少年 越裔男回鄉落網

越裔男子黎國寶（Quoc-Bao Viet Le，譯音）涉嫌2025年在橙縣槍擊兩名青少年，造成一人死亡。圖為橙縣警方調查槍擊案現場示意圖，非本案案發現場。（取自橙縣警局臉書）

KTLA 5電視台報導，越裔男子黎國寶（Quoc-Bao Viet Le，譯音）涉嫌2025年在橙縣 槍殺兩名青少年，造成一人死亡。相關單位已於2026年初在越南 逮捕他，聯邦調查局（FBI）正與橙縣檢察長辦公室合作，計畫將其引渡回美受審。

根據刑事起訴書，黎國寶被控於2025年7月5日，在橙縣斯坦頓（Stanton）Court Street 1100號街區的Plaza Court Apartment附近，對兩名青少年開槍，造成聖伯納汀諾（San Bernardino）居民維達爾（Samuel Louie Vidal）死亡，官員稱他當時15歲，但聯邦調查局資料記載他16歲。另一名13歲男孩受傷。

橙縣調查人員確認黎國寶是攻擊男孩的兩名槍手之一，事發後駕駛黑色賓士車（Mercedes-Benz）逃離。槍案後約兩周，黎國寶被控謀殺、企圖謀殺、惡意和故意開槍與刑事共謀等多項罪名。根據起訴書，他早在事發後約一周多，便經由中國香港 逃往越南。直至今年1月14日，相關單位才在越南找到並拘留他，橙縣檢察長辦公室正努力將其引渡回美。根據聯邦調查局，黎國寶返美後很可能還會面臨「為逃避起訴而非法逃亡」指控。