只給遊民吃泡麵 洛慈善機構負責人侵吞千萬 過奢華生活

蘇弗（Alexander Soofer），涉嫌電匯詐騙被捕。圖為他用詐騙的資金購買的豪宅。（取自聯邦第一助理檢察官埃薩利Bill Essayli X）。

KTLA電視台報導，聯邦檢察官23日宣布，洛杉磯 地區一家慈善機構的負責人蘇弗（Alexander Soofer），涉嫌電匯詐騙被捕。他被控侵吞超過千萬美元原本用於援助無家可歸者的經費，並將部分款項揮霍於奢華旅遊，包括入住曾出現在HBO影集「白蓮花大飯店」中的茂宜島頂級度假村；而於此相對應的，他無視合約規定的營養膳食要求，僅為遊民 提供泡麵 等飲食。

蘇弗被捕後，23日完成過堂；他仍未就是否認罪做出說明，他已繳納150萬美元保釋金出獄；下次過堂預計是2月26日。

當局指出，現年42歲的蘇弗，經營名為「豐盛祝福」（Abundant Blessings）的非營利組織。該組織2018年至2025年間，獲得超過2300萬美元的遊民救助資金。檢察官指控，蘇弗從中私吞至少1000萬美元，用於購買價值700萬美元的西木區（Westwood）豪宅、搭乘私人飛機、採購名牌精品，以及購置位於希臘的度假房產。

儘管合約規定，必須為600多名受助者提供每日三餐的營養膳食，但檢察官表示，蘇弗經營的場所僅提供泡麵、豆子罐頭和微波早餐棒給住戶食用。2025年7月，洛杉磯市府調查員曾公開對此發出警告，市審計長梅吉亞（Kenneth Mejia）批評，該承包商僅提供泡麵的行為，嚴重違反合約規定的膳食要求。

根據司法部的資料，蘇弗與「洛杉磯遊民服務管理局」（LAHSA）簽約，負責在洛杉磯市南部提供住房與支持服務。調查人員指控，蘇弗透過提交偽造且具誤導性的發票（有時甚至盜用真實公司的名稱、商標與地址）來掩蓋詐財行徑，使供應商付款和租金看起來合法。此外，他還謊稱該機構擁有合法的董事會，但實際上部分成員根本不存在，其他成員則表示從未聽說過該組織。

聯邦官員表示，在2018年至2025年期間，蘇弗直接從LAHSA獲得超過500萬美元，並透過另一家非營利組織「特殊群體服務公司」（Special Service for Groups Inc）獲得逾1700萬美元。

檢察官列舉蘇弗的非法揮霍項目：拉斯維加斯的奢華消費及私人飛機行程、子女私立學校的學費、向希臘房產開發商匯款約47.5萬美元購買度假屋、價值12.5萬美元的Range Rover（已被扣押）及豪宅大翻修等。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）在23日的記者會上說：「蘇弗今早被捕，他涉嫌將納稅人的稅金挪用到個人帳戶，將被控電匯詐騙。」FBI洛杉磯辦公室助理局長Akil Davis則譴責蘇弗，「將個人貪婪凌駕於人格尊嚴及國家法律之上」。

本案是「遊民詐欺與貪腐任務小組」（Homelessness Fraud and Corruption Task Force）宣布的第三起逮捕行動，目前仍有20多項調查正在進行中。若罪名成立，蘇弗將面臨最高20年的聯邦監禁。