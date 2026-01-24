我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

暴風雪襲美 可有條件免費改機票

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受近日天候因素影響，美國航空等公司發布改簽機票等相關應變措施。（示意圖，路透）
受近日天候因素影響，美國航空等公司發布改簽機票等相關應變措施。（示意圖，路透）

洛杉磯NBC 4電視台報導，本周末，一場冬季風暴預計將影響全美數百萬人，航空交通首當其衝。面對航班可能延誤或取消，各大航空公司釋出相關應變措施，符合條件者，可豁免改簽手續費。

美國航空（American Airlines）於官網發布：「當惡劣天氣或其他不可抗力因素影響您的航班與旅行日期時，您或許可以免費更改行程。」為協助受影響的數千名旅客，美航正24小時運作，並將透過電子郵件或官方App通知乘客。

若符合以下條件，可豁免改簽手續費：

•搭乘美國航空營運之航班。

•擁有任何票價等級的預訂（包含基本經濟艙Basic Economy）。

•機票購於2026年1月19日之前。

•原定旅行日期在2026年1月23日至25日之間。

•可改簽至2026年1月21日至28日之間旅行。

•未更改出發地或目的地城市。

•重新預訂相同艙等（或支付票價差額）。

注意事項：

•改簽手續須於2026年1月25日前完成。

•旅行必須在原始購票日期後的一年內完成（屆時可能需支付票價差額）。

如何更改行程：符合條件的旅客可透過官網或App的「尋找行程」（Find your trip）功能操作，若符合資格，工具列會出現「更改行程」（change trip）選項。若無法線上操作，可致電預訂專線800-433-7300。

達美航空（Delta Airlines）表示，因應即將到來的惡劣冬季天候，將允許現有預訂的客戶免費更改航班，以協助旅客管理行程。達美指出：「客戶與員工的安全是首要任務，我們正嚴密監測氣象預報，以決定是否需要調整航班時間。」

達美航空改簽細則：

•免票價差額：若重新安排在2026年1月28日以前旅行，且艙等與原預訂相同，則不需支付票價差額。

•可能產生差額：若行程安排在2026年1月28日之後，或原預訂艙等已滿，則可能需補收票價差額。

•自動重新預訂：達美承諾，若航班取消或因延誤導致錯過轉機，將自動為乘客安排下一個可用航班。

建議與提醒：旅客應定期查看官網（Delta.com）或App以獲取最新航班動態。達美也將透過行動裝置或電子郵件盡早通知受影響的旅客。

App 達美航空 洛杉磯

上一則

平息疑慮 蒙市通過45天資料中心暫緩令

下一則

29歲廖擎 創跨境電商平台Ding-go獲金鼎獎

延伸閱讀

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期

冬季風暴將來襲 達美提供旅客免費改期
周末或迎強烈暴風雪 華府地區嚴陣以待

周末或迎強烈暴風雪 華府地區嚴陣以待
全美30州本周末迎來破壞性冬季暴風雪…今日5件事

全美30州本周末迎來破壞性冬季暴風雪…今日5件事
超級暴風雪23日來襲 2億人受影響 北部部分地區體感溫度零下50度

超級暴風雪23日來襲 2億人受影響 北部部分地區體感溫度零下50度
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星