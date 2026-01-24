ICE進校園？全美社區恐慌展開自保行動

Amanda Otero分享，明尼阿波利斯當地家長與社區成員組織「庇護校園」行動，在校園周邊進行巡守，確保學生能安全上下學。(截圖自ACoM會議）

近月來，聯邦執法人員進入社區、校園周邊與公共空間執法的情況頻傳，不僅加劇移民 家庭恐慌，也引發各地社區前所未有的集體反彈。在此背景下，美國社群媒體（ACoM）23日舉行線上簡報會，邀請移民權益倡議者、社區組織者、法律學者與移民法律工作者，探討全美移民執法日趨激進之際，社區如何透過法律訴訟、校園守護、互助網絡與組織行動，因應風險持續升高的執法環境。

移民倡議團體America's Voice執行長Vanessa Cárdenas指出，近期在明尼蘇達州展開的移民執法行動，是美國歷來規模最大的部署之一，聯邦政府 先後動員近3000執法人員進駐單一城市。她表示，這顯示聯邦政府在短期內不太可能鬆手，而官方宣稱「僅針對重罪犯」的說法，已在現實中被打破，執法行動正在衝擊整體社區安全與基本權利。

在第一線的社區回應方面，明尼阿波利斯公立學校家長、同時也是Take Action Minnesota共同執行長的Amanda Otero分享，當地家長與社區成員迅速組織「庇護校園」行動，在校園周邊進行巡守，確保學生能安全進出校園，並透過社區網絡提供接送、食物、租金與水電補助，為因恐懼而不敢外出的移民家庭提供協助。她指出，僅在明尼阿波利斯公立學校系統內，就有超過1000名家長參與相關行動，且這類模式正向州內其他學區擴散。

芝加哥社區組織ONE Northside副總監Seri Lee則表示，當地曾在短時間內面臨數百移民暨海關執法局（ICE ）官員進駐，社區因此迅速轉向以「權利教育、社區防衛與互助支援」為核心的行動策略。她指出，組織透過「了解你的權利」訓練、辨識ICE官員、建立通報熱線，並逐戶動員居民參與守望行動，使社區能即時回應突發執法狀況，同時動員數百志工提供交通、採買、照顧孩童與支付生活費用等支援。

在法律層面，國家移民計畫（National Immigration Project）律師Ann Garcia指出，近月來已出現多起訴訟，提告ICE在行動中涉嫌侵犯言論自由與集會權，包括對合法觀察員與抗議者使用胡椒噴霧、暴力拘捕，甚至尾隨返家進行威嚇。她表示，部分執法單位正試圖將和平抗議與社區守護行動定義為「國內恐怖主義」，藉此合理化大規模逮捕與壓制異議。儘管部分案件一度獲地方法院裁定限制執法行為，但隨後又遭上級法院暫時中止，顯示司法救濟當下的高度不確定性。