我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

ICE進校園？全美社區恐慌展開自保行動

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Amanda Otero分享，明尼阿波利斯當地家長與社區成員組織「庇護校園」行動，在校園周邊進行巡守，確保學生能安全上下學。(截圖自ACoM會議）
Amanda Otero分享，明尼阿波利斯當地家長與社區成員組織「庇護校園」行動，在校園周邊進行巡守，確保學生能安全上下學。(截圖自ACoM會議）

近月來，聯邦執法人員進入社區、校園周邊與公共空間執法的情況頻傳，不僅加劇移民家庭恐慌，也引發各地社區前所未有的集體反彈。在此背景下，美國社群媒體（ACoM）23日舉行線上簡報會，邀請移民權益倡議者、社區組織者、法律學者與移民法律工作者，探討全美移民執法日趨激進之際，社區如何透過法律訴訟、校園守護、互助網絡與組織行動，因應風險持續升高的執法環境。

移民倡議團體America's Voice執行長Vanessa Cárdenas指出，近期在明尼蘇達州展開的移民執法行動，是美國歷來規模最大的部署之一，聯邦政府先後動員近3000執法人員進駐單一城市。她表示，這顯示聯邦政府在短期內不太可能鬆手，而官方宣稱「僅針對重罪犯」的說法，已在現實中被打破，執法行動正在衝擊整體社區安全與基本權利。

在第一線的社區回應方面，明尼阿波利斯公立學校家長、同時也是Take Action Minnesota共同執行長的Amanda Otero分享，當地家長與社區成員迅速組織「庇護校園」行動，在校園周邊進行巡守，確保學生能安全進出校園，並透過社區網絡提供接送、食物、租金與水電補助，為因恐懼而不敢外出的移民家庭提供協助。她指出，僅在明尼阿波利斯公立學校系統內，就有超過1000名家長參與相關行動，且這類模式正向州內其他學區擴散。

芝加哥社區組織ONE Northside副總監Seri Lee則表示，當地曾在短時間內面臨數百移民暨海關執法局（ICE）官員進駐，社區因此迅速轉向以「權利教育、社區防衛與互助支援」為核心的行動策略。她指出，組織透過「了解你的權利」訓練、辨識ICE官員、建立通報熱線，並逐戶動員居民參與守望行動，使社區能即時回應突發執法狀況，同時動員數百志工提供交通、採買、照顧孩童與支付生活費用等支援。

在法律層面，國家移民計畫（National Immigration Project）律師Ann Garcia指出，近月來已出現多起訴訟，提告ICE在行動中涉嫌侵犯言論自由與集會權，包括對合法觀察員與抗議者使用胡椒噴霧、暴力拘捕，甚至尾隨返家進行威嚇。她表示，部分執法單位正試圖將和平抗議與社區守護行動定義為「國內恐怖主義」，藉此合理化大規模逮捕與壓制異議。儘管部分案件一度獲地方法院裁定限制執法行為，但隨後又遭上級法院暫時中止，顯示司法救濟當下的高度不確定性。

從歷史脈絡看，哈佛大學法學院榮休教授Mark Tushnet指出，19世紀「逃奴法」時期，北方城市也曾出現街頭干預與法律訴訟，雖多未能立即阻止制度運作，卻成功激化輿論，推動更廣泛的社會轉變。他認為，當前街頭行動與法律挑戰的意義，不僅在是否勝訴，而在揭示制度的不正義，促使更多原本置身事外的民眾重新思考國家權力與公民權利之間的界線。

律師Ann Garcia指出，儘管部分案件一度獲得地方法院裁定限制執法行為，但隨...
律師Ann Garcia指出，儘管部分案件一度獲得地方法院裁定限制執法行為，但隨後又遭上級法院暫時中止，顯示司法救濟當下的高度不確定性。(截圖自ACoM會議）

移民 ICE 聯邦政府

上一則

南加不動產投資趨勢 1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座

下一則

奇諾岡長青會 歡歌笑語迎新春

延伸閱讀

川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威

川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威
ICE怎麼了 劫1億元珠寶嫌犯竟可「自行遣返」逃避審判

ICE怎麼了 劫1億元珠寶嫌犯竟可「自行遣返」逃避審判
曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅

曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅
合法嗎？ICE備忘錄：探員沒搜查令也能進入民宅

合法嗎？ICE備忘錄：探員沒搜查令也能進入民宅
范斯訪明市 稱ICE執法之亂要怪「極左人士」、目前無需用反叛亂法

范斯訪明市 稱ICE執法之亂要怪「極左人士」、目前無需用反叛亂法
ICE明州逮捕5歲童 要他「當誘餌」敲門確認有無其他人在家

ICE明州逮捕5歲童 要他「當誘餌」敲門確認有無其他人在家

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星