師從張之洞後裔 7旬溫傑學書法8年秀成果

記者張宏／洛杉磯報導
聖蓋博市議員吳程遠（左）為溫傑（中）和太太李惠瓊頒發賀狀。（記者張宏／攝影）
七旬長者溫傑師從清朝重臣張之洞的後裔張法聖發展新愛好，八年學習草書筆耕不輟。「筆道與心跡」溫傑個人書法展即日起至2月2日展出其多年來創作的45幅書法作品，展示溫傑七旬後人生心境和對書法藝術熱愛。

現場布置的古色古香， 45幅書法作品裝裱擺放，以草書為主，書寫題材有古詩詞和佛教字帖等。溫傑曾任美中工商協會會⻑，現為名譽主席。他愛好廣泛，如手風琴、高爾夫、打獵、出海釣魚等。溫傑表示，一動不如一靜，書法不僅能修心亦能調和身體，是修身養性的上乘之道。他八年前師從書法名家張法聖，每天堅持練字數小時，不急不躁，如今八年過去已累計9000個小時。展出的45幅作品，是他八年學習書法的見證，他更願意將這份見證與更多人分享，這是他舉辦展覽的初心。所有作品認購款項將全數捐贈給非營利機構美國中國藝術家協會，支持音樂藝術發展。

現場展出作品多蓋印章「汝義」二字，溫傑表示，「汝義」代表儒雅、謙恭和守義而行。書法使他步伐慢下來，思想也更深更靜。 溫傑的太太李惠瓊也是南加僑界活躍人士，她是華藝合唱團團長，李惠瓊表示，做人活到老學到老，書法需要自律和堅持才能有小成，溫傑多年來一直都未中斷書法的學習和練習。她一路看見溫傑的進步，為其感到自豪。

「筆道與心跡」展覽地點在818 W. Las Tunas Dr. San Gabriel，上午10時到下午4時，免費對外開放。

李惠瓊（中）和溫傑（右二）與來賓鹿強（右一）等人合影。（記者張宏／攝影）
「筆道與心跡」溫傑個人書法展日前在聖蓋博開幕，百餘來賓濟濟一堂。（溫傑提供）
溫傑師從清朝重臣張之洞後裔張法聖發展新愛好，八年學習草書筆耕不輟。（溫傑提供）
南加 釣魚

