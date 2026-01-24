我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

舊金山流感升溫 本季已2死

編譯林思牧／綜合報導
許多已得到這波流感的人，對自己會被感染覺得訝異 。（示意圖取自Pexels）
許多已得到這波流感的人，對自己會被感染覺得訝異 。（示意圖取自Pexels）

舊金山市政府宣佈本季首兩例流感死亡病例已出現 ，全加州流感病例則持續上升，衛生單位呼籲民眾趕快去打流感疫苗、RSV疫苗及新冠疫苗

舊金山紀事報報導，舊金山有兩名成年人死於流感，這是冬季呼吸道病毒流行季以來金山的首兩例流感死亡病例。舊金山衛生官員23日宣布了死亡消息，但沒有具體說明死亡的日期或死者的年齡。死者中一人接種過疫苗，另一人未接種疫苗。

根據加州州政府的數據，流感病例（以檢測陽性率衡量）在假期間短暫下降後如今再次上升。然而，因類似流感症狀入院的人數正在下降，但死亡人數還在上升。

根據舊金山公共衛生處統計，上個流感季舊金山共有30例流感死亡。加州公共衛生局則表示，2024-2025流感季全加州共有1607人死於流感。

今年的流感季由新型H3N2株K亞分支（strain H3N2, subclade K）引發，比往年提早約兩周席捲美國。該毒株似乎不會導致更嚴重的症狀，但可能更具傳染性。在全加州，本流感季至今已有139人死於流感，其中包括兩名兒童，其中一名是聖馬刁縣未接種疫苗的兒童。

舊金山衛生官員菲利普醫師（Dr. Susan Philip）發布聲明：「每當社區成員因流感去世，我們都感到悲痛。這一不幸的消息提醒我們，即使只是流感也不容小覷，現在接種疫苗還不算晚。」

州公共衛生廳的網站上指出，季節性流感活動加劇，許多加州居民仍在尋求醫療服務，目前兒童的陽性率高於成人。官員敦促民眾接種疫苗、進行檢測並及時治療，以避免變成重症。

呼吸道合胞病毒（RSV）在加州的活動也較為活躍。越來越多的兒童和老年人需要住院治療。加州公共衛生部建議所有符合接種資格的人都應接種疫苗。加州範圍內的COVID-19活動仍然非常低。官員建議接種COVID-19疫苗，尤其是高風險族群。

流感疫苗 新冠疫苗 加州

上一則

縮減成本、無障礙法規規範 飯店浴室拆門成趨勢

下一則

平息疑慮 蒙市通過45天資料中心暫緩令

延伸閱讀

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法

舊金山漁人碼頭 推出全新鄧金斯蟹吃法
紐約市流感病例逾14萬 破紀錄 上周新增逾半為18歲以下兒童

紐約市流感病例逾14萬 破紀錄 上周新增逾半為18歲以下兒童
不只流感 灣區多種病毒正大規模傳播

不只流感 灣區多種病毒正大規模傳播
前韓裔市議員金貞妍 競選加州保險廳長 獲桑德斯背書

前韓裔市議員金貞妍 競選加州保險廳長 獲桑德斯背書
流感奪命 維州首例兒童不治 北卡死亡攀升

流感奪命 維州首例兒童不治 北卡死亡攀升
🎙️流感令全身痠痛、咳嗽、喉嚨痛…這些患者須警惕繼發性感染 更嚴重

🎙️流感令全身痠痛、咳嗽、喉嚨痛…這些患者須警惕繼發性感染 更嚴重

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星