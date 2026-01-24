舊金山流感升溫 本季已2死

許多已得到這波流感的人，對自己會被感染覺得訝異 。（示意圖取自Pexels）

舊金山市政府宣佈本季首兩例流感死亡病例已出現 ，全加州 流感病例則持續上升，衛生單位呼籲民眾趕快去打流感疫苗 、RSV疫苗及新冠疫苗 。

舊金山紀事報報導，舊金山有兩名成年人死於流感，這是冬季呼吸道病毒流行季以來金山的首兩例流感死亡病例。舊金山衛生官員23日宣布了死亡消息，但沒有具體說明死亡的日期或死者的年齡。死者中一人接種過疫苗，另一人未接種疫苗。

根據加州州政府的數據，流感病例（以檢測陽性率衡量）在假期間短暫下降後如今再次上升。然而，因類似流感症狀入院的人數正在下降，但死亡人數還在上升。

根據舊金山公共衛生處統計，上個流感季舊金山共有30例流感死亡。加州公共衛生局則表示，2024-2025流感季全加州共有1607人死於流感。

今年的流感季由新型H3N2株K亞分支（strain H3N2, subclade K）引發，比往年提早約兩周席捲美國。該毒株似乎不會導致更嚴重的症狀，但可能更具傳染性。在全加州，本流感季至今已有139人死於流感，其中包括兩名兒童，其中一名是聖馬刁縣未接種疫苗的兒童。

舊金山衛生官員菲利普醫師（Dr. Susan Philip）發布聲明：「每當社區成員因流感去世，我們都感到悲痛。這一不幸的消息提醒我們，即使只是流感也不容小覷，現在接種疫苗還不算晚。」

州公共衛生廳的網站上指出，季節性流感活動加劇，許多加州居民仍在尋求醫療服務，目前兒童的陽性率高於成人。官員敦促民眾接種疫苗、進行檢測並及時治療，以避免變成重症。

呼吸道合胞病毒（RSV）在加州的活動也較為活躍。越來越多的兒童和老年人需要住院治療。加州公共衛生部建議所有符合接種資格的人都應接種疫苗。加州範圍內的COVID-19活動仍然非常低。官員建議接種COVID-19疫苗，尤其是高風險族群。