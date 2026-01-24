我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

加州全民夢想計畫助購屋 下月重新開放申請

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專為協助民眾購買人生第一棟房屋而設計的「加州全民夢想」計畫，將於下個月重新開放申請。（Alex P / Pexels)
專為協助民眾購買人生第一棟房屋而設計的「加州全民夢想」計畫，將於下個月重新開放申請。（Alex P / Pexels)

CBS電視台報導，專為協助民眾購買人生第一棟房屋而設計的「加州全民夢想」（California's Dream For All）計畫，將於2月24日起重新開放申請。該計畫提供首購族頭期款補助，協助符合資格，但難以跨入加州高房價市場民眾實現購屋願望。

這項計畫主要是由加州住房金融局（California Housing Finance Agency）負責，主要對象是信用良好、工作穩定，但仍難以負擔首次購屋頭期款的民眾。「這個計畫當時相當熱門，就像是在搶泰勒絲（Taylor Swift）演唱會門票一樣。」德羅薩房地產團隊（DeRosa Real Estate Team）房屋經紀德羅薩（Jake DeRosa）說。

「買房本來就很困難，特別是對首購族而言。」加州住房金融局強森（Eric Johnson）說，房價居高不下，房貸利率起伏不定，且要在銀行帳戶裡存到一大筆錢作為頭期款，對很多人來說真的非常具有挑戰。

符合全民夢想計畫的購屋者，最高可申請相當於房屋購買價格20%的頭期款補助，金額上限為15萬美元。德羅薩指出，這樣的補助對購屋族而言，可能具有關鍵性的改變。「這個計畫目標明確，就是幫助第一代購屋者，也就是從未擁有過房產者住進屬於自己的房屋，其所帶來的影響相當大。」

全民夢想計畫可支付相當大比例頭期款，進而降低每月房貸負擔。當房屋日後出售時，購屋者需將這筆頭期款返還給州政府，並按照比例分享房屋增值收益。2024年約有1萬8000人申請該計畫，最終約2000人透過類似抽籤的方式被選中。「若以加州人口來看，我們能幫助的確實有限，」強森說，但對每一位入選者來說，這項計畫徹底改變他們人生。

政府官網預估，明年可動用的資金約在1億5000萬至2億美元間。申請時間自2月24日開始到3月16日截止。住房官員呼籲，有意申請者最好盡早與貸款專員聯繫，好協助申請流程且提供相關指引。

加州 房價 泰勒絲

上一則

台美商會首屆金鼎獎 頒5企業家

下一則

凱瑟醫療3萬護理員26日起無限期罷工 加州、夏威夷眾多院所受影響

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪再現「少林光頭」 強森笑談互相剃髮趣事

NBA／溫班亞瑪再現「少林光頭」 強森笑談互相剃髮趣事
熊又來了 艾塔迪那居民求助熊聯盟

熊又來了 艾塔迪那居民求助熊聯盟
指芝加哥是「陷入危機城」 奎格利宣布參選市長

指芝加哥是「陷入危機城」 奎格利宣布參選市長
NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋
NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝

NBA／楊恩不在 強森飆大三元、老鷹靠防守壓倒尼克2連勝
避免市府新年度關門 芝市長放行2026預算

避免市府新年度關門 芝市長放行2026預算

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星