加州全民夢想計畫助購屋 下月重新開放申請

專為協助民眾購買人生第一棟房屋而設計的「加州全民夢想」計畫，將於下個月重新開放申請。（Alex P / Pexels)

CBS電視台報導，專為協助民眾購買人生第一棟房屋而設計的「加州 全民夢想」（California's Dream For All）計畫，將於2月24日起重新開放申請。該計畫提供首購族頭期款補助，協助符合資格，但難以跨入加州高房價 市場民眾實現購屋願望。

這項計畫主要是由加州住房金融局（California Housing Finance Agency）負責，主要對象是信用良好、工作穩定，但仍難以負擔首次購屋頭期款的民眾。「這個計畫當時相當熱門，就像是在搶泰勒絲 （Taylor Swift）演唱會門票一樣。」德羅薩房地產團隊（DeRosa Real Estate Team）房屋經紀德羅薩（Jake DeRosa）說。

「買房本來就很困難，特別是對首購族而言。」加州住房金融局強森（Eric Johnson）說，房價居高不下，房貸利率起伏不定，且要在銀行帳戶裡存到一大筆錢作為頭期款，對很多人來說真的非常具有挑戰。

符合全民夢想計畫的購屋者，最高可申請相當於房屋購買價格20%的頭期款補助，金額上限為15萬美元。德羅薩指出，這樣的補助對購屋族而言，可能具有關鍵性的改變。「這個計畫目標明確，就是幫助第一代購屋者，也就是從未擁有過房產者住進屬於自己的房屋，其所帶來的影響相當大。」

全民夢想計畫可支付相當大比例頭期款，進而降低每月房貸負擔。當房屋日後出售時，購屋者需將這筆頭期款返還給州政府，並按照比例分享房屋增值收益。2024年約有1萬8000人申請該計畫，最終約2000人透過類似抽籤的方式被選中。「若以加州人口來看，我們能幫助的確實有限，」強森說，但對每一位入選者來說，這項計畫徹底改變他們人生。

政府官網預估，明年可動用的資金約在1億5000萬至2億美元間。申請時間自2月24日開始到3月16日截止。住房官員呼籲，有意申請者最好盡早與貸款專員聯繫，好協助申請流程且提供相關指引。