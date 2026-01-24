凱瑟醫療3萬護理員26日起無限期罷工 加州、夏威夷眾多院所受影響

我的頻道

編譯組／綜合報導
代表凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）3萬1000名護士與其他護理人員的UNAC／UHCP工會，發起無限期罷工。(圖取自UNAC／UHCP臉書)
代表凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）3萬1000名護士與其他護理人員的工會，計劃從26日（周一）開始，在加州舊金山、聖荷西、洛杉磯、聖地牙哥等地及夏威夷的數十家凱瑟醫療機構，發起無限期罷工

「舊金山紀事報」報導，「加州聯合護士協會／醫療護理專業人員工會」(United Nurses Association of California／Union of Health Care Professionals，簡稱UNAC／UHCP) 發布罷工通知，抗議凱瑟醫療集團的人力配置不足、護理照顧取得不易與薪資待遇不公。

工會與總部位於屋崙的凱瑟醫療集團合約，已於去年9月30日到期，雙方一直在進行合約談判。數千名UNAC／UHCP工會成員，先前曾於10月參與過為期五天的罷工。

UNAC／UHCP代表註冊護理師、藥劑師、麻醉護理師、執業護理師、助產士、醫師助理和其他醫護人員。他們計劃在舊金山、聖荷西、洛杉磯、聖地牙哥、檀香山等地的20家醫院和200家診所外進行罷工抗議活動。

在灣區，受影響的地點包括核桃溪、安蒂奧克(Antioch)、聖荷西、德利市(Daly City)、聖拉菲(San Rafael)、都布林(Dublin)、費爾菲德(Fairfield)、佛利蒙、紅木城、海沃、屋崙、密爾比達、納帕、布利桑頓(Pleasanton)、列治文(Richmond)、舊金山、南舊金山、聖塔克拉拉、聖他路薩(Santa Rosa)和聯合市(Union City)的醫療辦公室。

凱瑟醫療集團表示，在罷工活動時，凱瑟醫院和醫療中心將繼續開放，但部分藥局可能會關閉。他們鼓勵病患提前取藥，或採用郵遞藥局寄送。

在罷工當天預約了非緊急約診(nonurgent appointments)與可選擇性手術(elective surgeries)的患者，其預約可能會被重新安排。凱瑟醫療集團表示，病患不應自行嘗試重新安排這些約診，若有需要，凱瑟醫療集團會主動聯絡患者。

凱瑟醫療集團指出，UNAC／UHCP工會在北加州約有2800名員工。

UNAC／UHCP工會是「醫療保健工會聯盟」(Alliance of Health Care Unions)成員，聯盟代表包括UNAC／UHCP在內的23個地方工會進行合約談判。

UNAC／UHCP表示，合約談判已停擺一個月，凱瑟醫療集團管理層拒絕重返談判桌。去年12月，工會向「國家勞工關係委員會」(National Labor Relations Board)提出不公平勞動行為指控，控訴凱瑟試圖繞過既定的全國性談判程序，並干擾善意談判。

凱瑟醫療集團表示，去年12月暫停全國性談判的原因是UNAC／UHCP領導層發生了一起事件，一名工會領導人要求在正常談判程序之外、與凱瑟集團談判代表會面。

凱瑟集團人資長格荷姆斯(Greg Holmes)聲明表示，在會面中，工會官員聲稱掌握有關凱瑟的非法和不道德資料，並威脅要公開這些訊息，但同時表示，若雙方能達成可接受的協議，就無需讓其他人看到這些內容。

凱瑟要求工會分享這些資料以進行調查。荷姆斯指出，非法威脅是不可逾越的界線。集團做出困難決定以暫停全國談判，評估情況並確認最佳前進方向。

罷工 舊金山 加州

