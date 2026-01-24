平息疑慮 蒙市通過45天資料中心暫緩令

蒙特利公園市議會通過一項條例，正式採納為期45天的資料中心開發暫緩令。圖為資料中心示意圖。（取材自市政府報告）

蒙特利公園市 22日發布消息，市議會已通過一項條例，進行為期45天的資料中心（Data Center）開發暫緩令，並指示市府人員進一步研擬措施，朝全面禁止資料中心在市內設立的方向推進。

該暫緩令由蒙市市議員吳紹榮（Vinh Ngo）提出，市議會全體無異議通過。相關條例全文已公布於市府官網，供民眾查閱。

根據市府說明，暫緩令生效期間，市府工作人員將著手擬定相關法規，提交市議會審議，以禁止該資料中心在蒙市全境設立。依照加州 法律規定，該議題未來將另行公告並舉行公聽會，預計最晚於2026年3月7日前完成相關程序。

暫緩令是針對擬建於拉洛馬公園（La Loma Park）旁的24萬7000平方呎資料中心開發案。根據公開資料，該設施日用水量逾1萬5000加侖、需興建新變電站供電，居民擔憂汙染加劇、電費 上漲。開發商雖承諾自建配電系統，但未能平息疑慮。該建案也引起蒙市居民數次在市議會上抗議，最近的一次是21日晚的市議會。

市長楊安立此前曾指出，這些疑慮應由開發商正面回應，市府沒有義務替他們辯護。