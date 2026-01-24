我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

平息疑慮 蒙市通過45天資料中心暫緩令

蒙特利公園訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒙特利公園市議會通過一項條例，正式採納為期45天的資料中心開發暫緩令。圖為資料中心示意圖。（取材自市政府報告）
蒙特利公園市議會通過一項條例，正式採納為期45天的資料中心開發暫緩令。圖為資料中心示意圖。（取材自市政府報告）

蒙特利公園市22日發布消息，市議會已通過一項條例，進行為期45天的資料中心（Data Center）開發暫緩令，並指示市府人員進一步研擬措施，朝全面禁止資料中心在市內設立的方向推進。

該暫緩令由蒙市市議員吳紹榮（Vinh Ngo）提出，市議會全體無異議通過。相關條例全文已公布於市府官網，供民眾查閱。

根據市府說明，暫緩令生效期間，市府工作人員將著手擬定相關法規，提交市議會審議，以禁止該資料中心在蒙市全境設立。依照加州法律規定，該議題未來將另行公告並舉行公聽會，預計最晚於2026年3月7日前完成相關程序。

暫緩令是針對擬建於拉洛馬公園（La Loma Park）旁的24萬7000平方呎資料中心開發案。根據公開資料，該設施日用水量逾1萬5000加侖、需興建新變電站供電，居民擔憂汙染加劇、電費上漲。開發商雖承諾自建配電系統，但未能平息疑慮。該建案也引起蒙市居民數次在市議會上抗議，最近的一次是21日晚的市議會。

市長楊安立此前曾指出，這些疑慮應由開發商正面回應，市府沒有義務替他們辯護。

蒙特利公園市 加州 電費

上一則

舊金山流感升溫 本季已2死

下一則

暴風雪襲美 可有條件免費改機票

延伸閱讀

AI大型資料中心落腳蒙市 居民憂高耗水汙染、用電上漲

AI大型資料中心落腳蒙市 居民憂高耗水汙染、用電上漲
福之舞團 蒙市雙舞鬧新春

福之舞團 蒙市雙舞鬧新春
赤鬼太鼓 震撼登場迎馬年

赤鬼太鼓 震撼登場迎馬年
好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）
蒙市年節展 星工厰學員將表演

蒙市年節展 星工厰學員將表演
哀悼舞社血案 蒙市將建步道、舞池撫慰人心

哀悼舞社血案 蒙市將建步道、舞池撫慰人心

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星