地方與聯邦合作 架設備監控非法移民

橙縣訊
聖克里門成為橙縣首個與聯邦合作，允許在市內設置監控設備，用於監測海灘及近海水域非法移民活動的城市。(取自市府官網）
聖克里門市（San Clemente）成為橙縣首個與聯邦政府合作，允許在市內設置監控設備，用於監測海灘及近海水域非法移民活動的城市。市議會20日晚表決通過，將與聯邦海關暨邊境保護局（CBP）簽署長期租約，設置高科技攝影與感測監控系統。

據橙縣紀事報報導，這項計畫歷時一年醞釀，內容包括Avenida Salvador水庫附近山丘架設一套造價約100萬美元的監控系統。該設備將可監測外海沿岸船隻活動。租約最長可達30年。官員表示，設備可立即部署，預計最快在2月底前正式啟用。

根據協議，市府將以每月10美元的價格，將一塊12英尺乘12英尺土地出租給聯邦機構。CBP將全額負擔監控設備的採購、安裝及後續電力費用。市府指出，該地點目前也有其他商業、公用事業、非營利組織及政府單位租用作為通訊設備用途。

市府官員強調，這套系統僅由聯邦操作，市府人員與地方執法機構將無權存取或即時監看影像。不過，若系統發現有船隻發生危難情況，相關資訊仍可通報地方警方與第一線救援單位。

該案在表決前，已至少舉行三場公聽會，引發社區高度關注。會中約有21民眾發言反對該租約，僅三人表示支持。反對者普遍憂心，攝影機長期運作，恐對居民隱私與日常生活造成侵擾。

