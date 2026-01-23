疑妻出軌 消防員拿斧頭行凶 鄰居：如恐怖電影

洛杉磯一名消防員，日前涉嫌用斧頭殘忍殺害結婚十多年的妻子。（谷歌地圖）

洛杉磯 縣一名消防員，日前涉嫌用斧頭殘忍殺害結婚十多年的妻子，隨後投案自首。案發當晚，鄰居曾聽到屋內傳出激烈爭吵，並指出現場十分慘烈，就像恐怖電影的犯罪場景。律師表示，案發前，當事人曾發現妻子日記，證實她有婚外情等不忠行為，但警方尚未確認嫌犯的作案動機，案件正在調查中。

據KTLA5電視台等多家媒體報導， 家屬確認，遇害者為55歲的Mayra Jimenez。朋友們稱她是「充滿愛心的教育工作者」，Mayra還擔任洛杉磯聯合教師工會代表。一位曾參加這對夫妻2014年婚禮的工會成員證實，Mayra在當地小學任教，並表示從未見過這對夫婦之間有任何衝突跡象。

洛杉磯市警局稱，Mayra的丈夫、45歲的格蘭岱（Glendale）消防局急救人員Andrew Jimenez，正是本案的嫌疑人。21日淩晨4時左右，Andrew走進洛市警局東北社區分局（Northeast Community Police Station），請求警方前往其位北好萊塢 的住所，對他的妻子進行安全檢查。

警察抵達Satsuma Avenue 5600號街區附近的住宅後，發現屋內有明顯暴力痕跡、以及一具女性遺體，死者身上有多處慘遭毆打的跡象。現場狀況慘烈，嫌疑人Andrew Jimenez隨後被拘捕。

鄰居Camilla Cabrera目睹調查員從案發住宅中搬出幾箱證據，其中包括兩支大型步槍。據報導，受害者在住宅中被斧頭殘忍毆打致死。「這起犯罪太暴力，簡直令人髮指，這裡從來沒有發生過任何暴力事件，也沒有家庭暴力跡象。」

鄰居回憶，當晚曾聽到案發屋內傳出激烈爭吵聲。案發後，多名居民聚集在屋外，對這起凶案表示震驚。一名鄰居透露，「聽警察討論這起案件，簡直就像恐怖電影的情節、犯罪現場。」並對消防員涉嫌奪走人命，無法接受，Cabrera表示，「消防員本該保護人們的生命。這世道怎麼了？」

鄰居還指出，這對夫婦平日看起來關系正常，經常在社區散步，從未見過公開爭執。案發後，受害者家屬抵達現場時，情緒崩潰。警察Guy Golan在現場向媒體表示，目前調查顯示，本案屬於孤立家庭暴力事件，對社區不存在持續威脅。

雖然調查人員尚未公布嫌犯可能的作案動機，但律師在給媒體的一份聲明中稱，正在與執法部門聯繫，調查死者的一本日記；並指出，案發當晚，嫌疑人曾發現妻子的日記，內容涉及婚姻關係，日記證實死者有婚外情。截至目前，警方尚未證實這個說法。

公開資料顯示，嫌疑人Andrew於2008年加入格蘭岱消防局，近期獲得晉升，他曾是一名傑出的消防員，參與寶馬山野火（Palisades Fire）救援工作。Andrew因涉嫌謀殺被捕，目前仍被關押，保釋金為200萬美元，雖然他尚未被正式指控謀殺妻子，但已停職並接受行政調查。任何知道這起案件信息的民眾，請致電洛市警局山谷分局，電話818-374-9550，匿名舉報可撥打洛杉磯地區犯罪舉報熱線1-800-222-8477，或造訪lacrimestoppers.org網站。