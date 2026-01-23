世界地球佛國新分館落成 歡迎民眾體驗禪修

地球佛國托倫斯禪修會館24日將首次舉辦開放日活動。（地球佛國提供）

近日落成的托倫斯（Torrance）「世界地球佛國總會美國分會（Buddhaland on Earth）」新總部，24日將首次舉辦開放日活動，歡迎各界人士共襄盛舉。「地球佛國」在美深耕20多年，是一家非營利機構，致力推廣禪修，並為社區帶來正向影響。

在近日新總部的落成儀式上，世界地球佛國總會美國分會首席執行官、谷歌 資深工程師覺妙廣明表示，感謝禪修先行者們在海外開疆辟土，星火相傳，發揚光大；他同時感謝每一位捐贈者的鼎力支持。「雖然沒有億萬富翁的支持，但大家慷慨解囊，集沙成塔，最終買下托倫斯禪修中心，提供社區一個全新的心靈家園，新的禪修中心不僅為修行者，也為社區、鄰居和所有人；禪不僅屬於禪宗弟子或佛教徒，也屬於每一個人」。

覺妙廣明表示，作為軟體工程師，他在谷歌工作多年，但現在，他從未對職業生涯感到如此不確定。人工智慧正在接管一切，他失去許多才華橫溢的同事，他們被裁員並非是不夠優秀，而是公司方向的改變。這不只是美國的問題，也是全世界的困境。他表示，這正是禪修中心和靈性家園存在和發展的意義。

知名華裔鋼琴家胡瀞云（Charlotte Hu）專程從費城 飛抵托倫斯參加新禪修中心的落成典禮，他與古琴演奏家唐進現場聯袂演奏一場西中合璧的音樂會，禪音共鳴，沁人心肺。胡瀞云曾獲阿圖爾・魯賓斯坦國際鋼琴大賽（Arthur Rubinstein International Piano Competition）與音樂會藝術家協會大賽首獎，並曾在林肯中心、卡內基音樂廳 、甘迺迪表演藝術中心等國際頂級殿堂完成獨奏表演。她童年時受母親影響，深感禪修帶來的心靈沈寂。