非遺文化紫砂壺 將成美國教材

南加州中文教師學會（CLTA-SC）聯合全球亞裔女性藝術家組織（GAWA）日前在南加州大學（USC）舉辦「非遺紫砂對話當代課堂」主題活動。（主辦方提供）

南加州中文教師學會（CLTA-SC）聯合全球亞裔 女性藝術家組織（GAWA）日前在南加大 （USC）舉辦「非遺紫砂對話當代課堂」主題活動。吸引超百位教師參與。活動探討如何將宜興紫砂這一中國非遺資源，轉化為課堂中可實施、可評估的教學內容。

主辦方表示，本次活動極具意義，老師們以中國宜興紫砂壺為案例，探討如何將中國非遺文化納入美國課堂，通過真實器物與工藝邏輯，推動中文教學向體驗式、實踐型文化學習轉變，而非僅停留在介紹層面和單一的文化知識傳遞。該活動吸引線下33位南加州地區的中文教師到場，線上則匯聚來自美國、加拿大、新加坡、泰國及中國的80所中學與大學中文教師。

本次活動的特別之處，在其合作基礎源於Esa Wang作為創始人所建立的GAWA（Global Asian Women Artists）。本次活動的重要嘉賓，紫砂壺大師吳奇敏就是該平台旗下的藝術家。Esa Wang與吳奇敏通過線上連線，圍繞紫砂工藝背後的文化脈絡、審美體系，以及其在當代教育與國際傳播中的可能性展開深入交流，搭建起藝術實踐與教育現場之間的橋梁。

活動後半程，線上、線下教師們進入面向課堂的教學共創環節。南加州大學 美中研究所所長Glenn Osaki亦參與教學共創討論。教師們在現場完成五套可直接應用於教學的課程方案，覆蓋沉浸式項目、世界語言項目等，成果良多。

活動結束時，每位線下到場教師獲贈一把來自宜興的紫砂壺，用於後續課堂展示與教學實踐，進一步支持非遺內容在課堂的應用。