我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

非遺文化紫砂壺 將成美國教材

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州中文教師學會（CLTA-SC）聯合全球亞裔女性藝術家組織（GAWA）日前在南加州大學（USC）舉辦「非遺紫砂對話當代課堂」主題活動。（主辦方提供）
南加州中文教師學會（CLTA-SC）聯合全球亞裔女性藝術家組織（GAWA）日前在南加州大學（USC）舉辦「非遺紫砂對話當代課堂」主題活動。（主辦方提供）

南加州中文教師學會（CLTA-SC）聯合全球亞裔女性藝術家組織（GAWA）日前在南加大（USC）舉辦「非遺紫砂對話當代課堂」主題活動。吸引超百位教師參與。活動探討如何將宜興紫砂這一中國非遺資源，轉化為課堂中可實施、可評估的教學內容。

主辦方表示，本次活動極具意義，老師們以中國宜興紫砂壺為案例，探討如何將中國非遺文化納入美國課堂，通過真實器物與工藝邏輯，推動中文教學向體驗式、實踐型文化學習轉變，而非僅停留在介紹層面和單一的文化知識傳遞。該活動吸引線下33位南加州地區的中文教師到場，線上則匯聚來自美國、加拿大、新加坡、泰國及中國的80所中學與大學中文教師。

本次活動的特別之處，在其合作基礎源於Esa Wang作為創始人所建立的GAWA（Global Asian Women Artists）。本次活動的重要嘉賓，紫砂壺大師吳奇敏就是該平台旗下的藝術家。Esa Wang與吳奇敏通過線上連線，圍繞紫砂工藝背後的文化脈絡、審美體系，以及其在當代教育與國際傳播中的可能性展開深入交流，搭建起藝術實踐與教育現場之間的橋梁。

活動後半程，線上、線下教師們進入面向課堂的教學共創環節。南加州大學美中研究所所長Glenn Osaki亦參與教學共創討論。教師們在現場完成五套可直接應用於教學的課程方案，覆蓋沉浸式項目、世界語言項目等，成果良多。

活動結束時，每位線下到場教師獲贈一把來自宜興的紫砂壺，用於後續課堂展示與教學實踐，進一步支持非遺內容在課堂的應用。

主辦方表示，此次活動是全球亞裔女性藝術家組織在南加州推動非遺與教育跨界合作的重要實踐之一。未來將繼續通過與教育機構及文化組織的合作，探索非遺資源在全球課堂中的更多可能性，推動文化深度與教學實踐的持續連接。

非遺產文化紫砂壺，或將引入美國課堂。（主辦方提供）
非遺產文化紫砂壺，或將引入美國課堂。（主辦方提供）

南加大 加州大學 亞裔

上一則

中富商崔麗潔被ICE逮捕求保釋 強調已婚美公民

下一則

全美華人協會 南加分會成立50年

延伸閱讀

貝森特：97%先進晶片在台製造 全球經濟最大威脅

貝森特：97%先進晶片在台製造 全球經濟最大威脅
民調：5成美國人認川普對中國言論 對在美華裔有負面影響

民調：5成美國人認川普對中國言論 對在美華裔有負面影響
格陵蘭「框架協議」是什麼？ 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

格陵蘭「框架協議」是什麼？ 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地
獲川普支持 委內瑞拉臨時總統將訪問美國

獲川普支持 委內瑞拉臨時總統將訪問美國
川普執政亮紅燈 民調：美國71%民眾認為國家正失控

川普執政亮紅燈 民調：美國71%民眾認為國家正失控
霸權+經濟脅迫…加總理：美國政策破壞全球關係

霸權+經濟脅迫…加總理：美國政策破壞全球關係

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
自2025年12月15日起，H-1B申請人及其H-4眷屬在領事審理過程中，將接受更全面的線上背景審查，包括社交媒體活動的檢視。（示意圖，取材自Pexels）

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

2026-01-18 01:20

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃