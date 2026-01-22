我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

洛防詐騙防災難講習 24日登場

記者張庭瑜/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州台美急難救助協會創會會長、中華民國總統府國策顧問田詒鴻在記者會中致詞，提醒僑胞提高警覺，防範詐騙陷阱。（記者張庭瑜/攝影）
南加州台美急難救助協會創會會長、中華民國總統府國策顧問田詒鴻在記者會中致詞，提醒僑胞提高警覺，防範詐騙陷阱。（記者張庭瑜/攝影）

為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會將於24日下午1時30分在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」，免費入場，現場備有伴手禮與抽獎。當日講習會將從金融詐騙、執法實務、法律案例到地震火災應變等進行全方位講解，盼社區居民強化防災防騙意識，共同打造更安全的生活環境。

活動記者會21日舉行，南加州台美急難救助協會會長徐菡美表示，該協會每年舉辦多場社區講習，這次是2026年第一場大型活動，獲得南加州多個急難救助協會與世界華人工商婦女企管協會三大分會及多個社區團體共同主辦與協辦，動員眾多社團資源，規模盛大。

與會貴賓包括創會會長、中華民國總統府國策顧問田詒鴻，行政院政務顧問陳玲華等。田詒鴻指出，詐騙手法日新月異，連身邊朋友也曾遭騙20萬至600萬美元，凸顯「預防重於補救」的重要。他提醒社區民眾警惕各類誘騙話術，不要因好奇或便利心態而掉入陷阱。

徐菡美介紹，本次講習會將圍繞「提高警覺、避免成為詐騙受害者」及「災難發生時如何應變」兩大主題，邀請四位專業講者，分別就不同領域深入剖析。講者包括保富銀行（Preferred Bank）執行副總裁何興華，將分享金融詐騙的手法與防範策略；南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖，介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊；經文處法務秘書陳希傑說明近期台美詐騙案例； 慈濟美國總會社區推廣教育專員暨防災專家邢敏則講解面對地震、火災與槍擊等突發事件時的應變方式。

洛僑中心主任鍾佩珍指出，講習主題貼近僑民生活，提醒大家不僅要學會應對，也要因地制宜做好準備。她並提到，僑委會設有六大資訊平台，供民眾隨時接收最新僑民安全與防災資訊，並歡迎現場民眾掃碼加入。

多位與會社團代表也分享支持與參與的意義，包括洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦、中華會館聯誼會執行長張自豪、美國越柬寮華人團體代表羅明等。與會人士皆肯定主辦單位的用心籌辦，呼籲各界踴躍參加，強化防詐與防災知識。

此外，籌備委員會特別感謝賽普特公司、華埠服務中心、華興保險及TECHKO KOBOT INC.贊助豐富的伴手禮與抽獎獎品，增添活動吸引力。

吳韋霖警官出席記者會，指出AI與電話詐騙猖獗，將於講習會中說明辨識與報案技巧。（...
吳韋霖警官出席記者會，指出AI與電話詐騙猖獗，將於講習會中說明辨識與報案技巧。（記者張庭瑜/攝影）
「2026年防詐騙防災難講習會」新聞發布記者會與會貴賓及主辦協辦單位代表合影，籌...
「2026年防詐騙防災難講習會」新聞發布記者會與會貴賓及主辦協辦單位代表合影，籌備團隊陣容堅強，活動備受社區期待。（記者張庭瑜/攝影）
南加州台美急難救助協會會長徐菡美說明24日舉行的「防詐騙防災難講習會」內容，邀請...
南加州台美急難救助協會會長徐菡美說明24日舉行的「防詐騙防災難講習會」內容，邀請社區踴躍參加。（記者張庭瑜/攝影）

詐騙 南加 加州

上一則

中富商崔麗潔被ICE逮捕求保釋 強調已婚美公民

下一則

全美華人協會 南加分會成立50年

延伸閱讀

基隆老婦堆滿回收物搶救困難 消防員救人殉職

基隆老婦堆滿回收物搶救困難 消防員救人殉職
亞太裔國會議員政治行動委員會 背書高德曼競選連任

亞太裔國會議員政治行動委員會 背書高德曼競選連任
H Mart超市全美最大旗艦店落腳佛利蒙 將設美食廣場

H Mart超市全美最大旗艦店落腳佛利蒙 將設美食廣場
芝華翁謝煥星遭槍殺案 法官1/31量刑 社區關注

芝華翁謝煥星遭槍殺案 法官1/31量刑 社區關注
年節展／元極舞 獻「戰馬」賀馬年

年節展／元極舞 獻「戰馬」賀馬年
市府「青少年暑期工作項目」 開放申請

市府「青少年暑期工作項目」 開放申請

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
自2025年12月15日起，H-1B申請人及其H-4眷屬在領事審理過程中，將接受更全面的線上背景審查，包括社交媒體活動的檢視。（示意圖，取材自Pexels）

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

2026-01-18 01:20

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃