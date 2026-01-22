洛防詐騙防災難講習 24日登場

南加州台美急難救助協會創會會長、中華民國總統府國策顧問田詒鴻在記者會中致詞，提醒僑胞提高警覺，防範詐騙陷阱。（記者張庭瑜/攝影）

為提高社區對詐騙 與災難應變的警覺與知識，南加 州台美急難救助協會將於24日下午1時30分在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」，免費入場，現場備有伴手禮與抽獎。當日講習會將從金融詐騙、執法實務、法律案例到地震火災應變等進行全方位講解，盼社區居民強化防災防騙意識，共同打造更安全的生活環境。

活動記者會21日舉行，南加州 台美急難救助協會會長徐菡美表示，該協會每年舉辦多場社區講習，這次是2026年第一場大型活動，獲得南加州多個急難救助協會與世界華人工商婦女企管協會三大分會及多個社區團體共同主辦與協辦，動員眾多社團資源，規模盛大。

與會貴賓包括創會會長、中華民國總統府國策顧問田詒鴻，行政院政務顧問陳玲華等。田詒鴻指出，詐騙手法日新月異，連身邊朋友也曾遭騙20萬至600萬美元，凸顯「預防重於補救」的重要。他提醒社區民眾警惕各類誘騙話術，不要因好奇或便利心態而掉入陷阱。

徐菡美介紹，本次講習會將圍繞「提高警覺、避免成為詐騙受害者」及「災難發生時如何應變」兩大主題，邀請四位專業講者，分別就不同領域深入剖析。講者包括保富銀行（Preferred Bank）執行副總裁何興華，將分享金融詐騙的手法與防範策略；南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖，介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊；經文處法務秘書陳希傑說明近期台美詐騙案例； 慈濟美國總會社區推廣教育專員暨防災專家邢敏則講解面對地震、火災與槍擊等突發事件時的應變方式。

洛僑中心主任鍾佩珍指出，講習主題貼近僑民生活，提醒大家不僅要學會應對，也要因地制宜做好準備。她並提到，僑委會設有六大資訊平台，供民眾隨時接收最新僑民安全與防災資訊，並歡迎現場民眾掃碼加入。

多位與會社團代表也分享支持與參與的意義，包括洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦、中華會館聯誼會執行長張自豪、美國越柬寮華人團體代表羅明等。與會人士皆肯定主辦單位的用心籌辦，呼籲各界踴躍參加，強化防詐與防災知識。