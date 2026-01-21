東谷沃爾瑪超市開業 吸引人潮

東谷市新開沃爾瑪超市，近日正式營業。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸河濱縣東谷市（Eastvale）沃爾瑪 超級購物中心（Walmart Supercenter）在新年初正式開幕。部分華人 消費者表示，希望市府能夠增加華資超市進駐，滿足亞洲食材消費者群體需求。

東谷市沃爾瑪13日正式對外營業，引來大批消費者。這座賣場總面積17萬995平方英尺，幾乎能在同一棟建築內提供滿足日常所需的各項商品。店內出售工具、戶外用品、生鮮雜貨，以及各類日用品與服飾，同時設有藥局與臨床服務室，並提供配製眼鏡中心及加油站等配套設施。

記者到東谷沃爾瑪超市實地觀察，看到大批消費者到這裡採購。很多消費者都滿載而歸，部分顧客在蔬菜區挑選蔬果。

據市府資訊，該超級購物中心2024年3月動工，地址：14100 Limonite Ave，位於另一個新開發的綜合式商業中心「The Merge Eastvale」對街。該商場臨近一座工業園區。沃爾瑪店經理岡薩雷斯（Jesse Gonzales）在聲明中表示：「東谷市位居核心地理位置，使我們能夠服務整個內陸帝國地區的居民與通勤族，帶來更多就業機會、更快速的配送服務，以及家庭每日仰賴的多樣化生活必需品。」

對沃爾瑪超市在東谷市設店開業，東谷華美協會創辦人黃樹梧認為，該超市運營確實能滿足當地及周邊部分消費者對平價商品需求，畢竟市府計畫引進這家超市已醞釀很多年。不過，市區頗具規模的超市有至少10家，各家間競爭也很激烈。因為華人及亞裔 居民愈來愈多，現有出售亞洲食材的超市還不能滿足需求，希望市府能再引進這類超市。