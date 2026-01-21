害怕被遣返 美公民也「自我驅逐」離境

害怕受移民政策影響，美國公民也自我離境。（示意圖取自Pexels）

洛杉磯縣長堤市（Long Beach）一美國公民 家庭表示，由於生活在恐懼中，擔心高壓的移民 政策最終會波及其家庭成員，他們選擇自行遣返。變賣家產，讓孩子輟學，並告別年邁母親，離開生活幾十年的家園和社區，「在恐懼中生活，根本算不上生活。」

據NBC電視台等媒體報導，Sonia Burgueno是美國公民，但她的丈夫目前還沒有合法身分，他們有個十幾歲的兒子。這個家庭日前表示，他們已完成自行遣返的最後步驟，準備離開美國。

Sonia在美墨邊境 接受媒體採訪時表示，一家人在奧泰（Otay）越過邊境，並盡可能多打包行李離開這個國家。她指出，這是家人做過的最艱難決定。Sonia和丈夫Francisco Burgueno在長堤市生活多年，兩人白手起家，共同創辦Franks Landscaping綠化公司，為社區提供服務。

這位美籍公民表示，他們經營公司已超過20年，客戶就像家人一樣和睦相處。但過去幾個月，恐懼籠罩這個家庭的生活，因為丈夫Francisco沒有合法移民身分，雖然沒有任何犯罪記錄，Francisco卻感覺已被監視和跟蹤。他曾回到家時哭著說：「我不是罪犯，我不想再這樣生活下去。」

與其坐等移民執法者上門，這個家庭情願主動離開。他們賣掉公司，並讓十幾歲的兒子輟學，最後決定搬到Francisco的家鄉墨西哥Sinaloa。男主人用西班牙語告訴媒體，「我們生活在恐懼中，這根本不是真正的生活。」離開洛杉磯，意味著Sonia不得不與年邁母親、以及眾多親戚告別，他們都是美國公民。但她認為，尊嚴比住在哪更重要，「我的丈夫不想失去尊嚴，他不是罪犯。」

一家人積蓄有限，前路充滿未知，如今只能在異地重新開始生活。親朋好友發起一項募款活動，用於支付這個家庭的搬遷、以及在墨西哥安置新家的費用。「這次搬遷意味過去的結束，也象徵新的開始。」Francisco表示，「最重要的是我們能在一起。」Sonia支持丈夫的選擇，「只要帶著愛一起生活，無論身在何處，都能建立美好的人生。」