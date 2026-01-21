我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

洛城中山聯誼會慶典 陳冠希低調出席

記者張宏／洛杉磯報導
陳冠希有特別喬裝，臉上有鬍子，且不接受拍照合影，只短暫停留就離開。（凱莉老師圖片提供）
陳冠希有特別喬裝，臉上有鬍子，且不接受拍照合影，只短暫停留就離開。（凱莉老師圖片提供）

洛城中山聯誼會日前在聖蓋博舉辦創立三周年慶典，吸引約700賓客到場，陳冠希一家人也應邀出席。雖然陳冠希只是短暫停留且有特別喬裝，但依然被認出，引發熱潮並衝上微博熱搜。

據現場賓客反應，陳冠希有特別喬裝，臉上有鬍子，起初沒有認出是他，但看到陳冠希身邊的妻女，才確認是他。不過陳冠希很低調，不接受拍照合影，且只短暫停留就離開。陳冠希的出現，為這場僑團活動增添特別話題，有人將其照片發到網路，新浪微博的「陳冠希一家洛杉磯參加婚禮」詞條衝上熱搜。

琴格格在活動中表演古箏。（主辦方提供）
琴格格在活動中表演古箏。（主辦方提供）

中山聯誼會是旅居洛杉磯的中山人2022年成立，有500多會員，組織機構有書畫院、高爾夫球俱樂部、乒乓球隊、義工團、文藝娛樂部、武術俱樂部、科技網路俱樂部、隆都同鄉會等。會長鄭錦棣表示，聯誼會宗旨是結鄉親、聯絡鄉誼、共謀發展，希望會員之間多加聯絡、資源可分享，更希望將這份情誼同力量，帶到更廣闊的社區。

聖蓋博市議員丁言愉（右三）為現任會長鄭錦棣（右二）和理事長林漢章（左三）等頒發賀...
聖蓋博市議員丁言愉（右三）為現任會長鄭錦棣（右二）和理事長林漢章（左三）等頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

中山聯誼會是旅居洛杉磯的中山人2022年成立，成立三年匯集中山精英。（記者張宏／...
中山聯誼會是旅居洛杉磯的中山人2022年成立，成立三年匯集中山精英。（記者張宏／攝影）

創會會長、理事長林漢章表示，中山市是偉人孫中山故里、一座中國歷史文化名城和亮麗的孫中山文化名片。美國與中山市有深厚的歷史淵源，早在19世紀中後期，已有大量中山人移民美國，參與加州淘金和太平洋鐵路建設。在美國乃至全世界唐人街都有中山人印記，高聳孫中山雕像。

洛城中山聯誼會日前在聖蓋博舉辦創立三周年慶典，吸引約700賓客到場。（記者張宏／...
洛城中山聯誼會日前在聖蓋博舉辦創立三周年慶典，吸引約700賓客到場。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心、聖蓋博市議員丁言愉、蒙特利公園市前市長饒影凡、美國國家科學院院士周敏博士、中山聯誼會永遠榮譽會長黃建成、孫中山曾孫孫國雄、北美高校聯盟主席陳崢、美華聯主席張勇、許承武、林連連和熊文勝、張齊英等到場祝賀。慶典上安排民族特色的醒獅表演、音樂歌舞、甘富忠書法字畫展示，並有現金和禮品等抽獎活動。

陳冠希 聖蓋博 洛杉磯

上一則

害怕被遣返 美公民也「自我驅逐」離境

下一則

國會選區畫分提案 共和黨促最高院阻止

延伸閱讀

陳冠希喬裝出席 洛城僑宴衝上微博熱搜

陳冠希喬裝出席 洛城僑宴衝上微博熱搜
走一趟維多利亞唐人街

走一趟維多利亞唐人街
紐約僑界中華公所 舉辦中華民國開國紀念大會

紐約僑界中華公所 舉辦中華民國開國紀念大會
紐約中華公所主席候選 伍銳賢、陳庭威獲推薦

紐約中華公所主席候選 伍銳賢、陳庭威獲推薦
2026年紐約中華公所主席選舉 伍銳賢、陳庭威獲推薦

2026年紐約中華公所主席選舉 伍銳賢、陳庭威獲推薦
陳冠希「豔照事件」17年後爆內幕 王晶曝影像外流關鍵

陳冠希「豔照事件」17年後爆內幕 王晶曝影像外流關鍵

熱門新聞

好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲