洛城中山聯誼會慶典 陳冠希低調出席

陳冠希有特別喬裝，臉上有鬍子，且不接受拍照合影，只短暫停留就離開。（凱莉老師圖片提供）

洛城中山聯誼會日前在聖蓋博 舉辦創立三周年慶典，吸引約700賓客到場，陳冠希 一家人也應邀出席。雖然陳冠希只是短暫停留且有特別喬裝，但依然被認出，引發熱潮並衝上微博熱搜。

據現場賓客反應，陳冠希有特別喬裝，臉上有鬍子，起初沒有認出是他，但看到陳冠希身邊的妻女，才確認是他。不過陳冠希很低調，不接受拍照合影，且只短暫停留就離開。陳冠希的出現，為這場僑團活動增添特別話題，有人將其照片發到網路，新浪微博的「陳冠希一家洛杉磯 參加婚禮」詞條衝上熱搜。

琴格格在活動中表演古箏。（主辦方提供）

中山聯誼會是旅居洛杉磯的中山人2022年成立，有500多會員，組織機構有書畫院、高爾夫球俱樂部、乒乓球隊、義工團、文藝娛樂部、武術俱樂部、科技網路俱樂部、隆都同鄉會等。會長鄭錦棣表示，聯誼會宗旨是結鄉親、聯絡鄉誼、共謀發展，希望會員之間多加聯絡、資源可分享，更希望將這份情誼同力量，帶到更廣闊的社區。

聖蓋博市議員丁言愉（右三）為現任會長鄭錦棣（右二）和理事長林漢章（左三）等頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

中山聯誼會是旅居洛杉磯的中山人2022年成立，成立三年匯集中山精英。（記者張宏／攝影）

創會會長、理事長林漢章表示，中山市是偉人孫中山故里、一座中國歷史文化名城和亮麗的孫中山文化名片。美國與中山市有深厚的歷史淵源，早在19世紀中後期，已有大量中山人移民美國，參與加州淘金和太平洋鐵路建設。在美國乃至全世界唐人街都有中山人印記，高聳孫中山雕像。

洛城中山聯誼會日前在聖蓋博舉辦創立三周年慶典，吸引約700賓客到場。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心、聖蓋博市議員丁言愉、蒙特利公園市前市長饒影凡、美國國家科學院院士周敏博士、中山聯誼會永遠榮譽會長黃建成、孫中山曾孫孫國雄、北美高校聯盟主席陳崢、美華聯主席張勇、許承武、林連連和熊文勝、張齊英等到場祝賀。慶典上安排民族特色的醒獅表演、音樂歌舞、甘富忠書法字畫展示，並有現金和禮品等抽獎活動。