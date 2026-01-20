亞市華協慈善晚會 支持洛杉磯兒童醫院

亞市五位市議員當場支持，感謝華協對社區的付出。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞華人 協會（Arcadia Chinese Association，ACA），17日晚舉辦第43屆年度慈善晚會暨募款活動，所籌善款回饋於社會公益，支持洛杉磯 兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles，CHLA）。當晚活動場面盛大，吸引超過230名社會各界人士參與。

本次活動恰逢洛杉磯兒童醫院成立125周年，當晚該院基金會副總裁Christina Park，全美校園危機與哀傷輔導中心創辦主任David Schonfeld到場，分享兒科醫療、心理健康、危機支持等面臨的現實挑戰、以及取得的顯著成果。

一位亞凱迪亞居民，講述自己的家庭接受兒童醫院治療的感人故事，讓現場嘉賓動容。Park感謝華協此次為醫院籌集善款，「兒童醫院依靠社區的慷慨捐助，才能實現我們為孩子創造希望、構建健康未來的使命，如果沒有像亞凱迪亞華協這樣的組織，這一切都無法實現。」

華協今年活動主題為 「尊重、韌性、責任」，希望聯合社會各界攜手點亮希望，傳遞溫暖與關懷。現任會長伊俐（Elizabeth Lau）在致辭中感謝各方支持與付出，「華人協會不斷成長，成為鏈接社區、服務社會的重要平台。此次通過與洛杉磯兒童醫院的合作，我們共同幫助患病兒童，賦予孩子們對未來的夢想和希望」。聯邦眾議員趙美心、加州參議員Sasha Renée Perez代表、洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）代表出席。亞市五位市議員、消防局長，警察局、學區代表、以及其他城市民選官員等均到場支持。

17日晚會由華協前會長Susan Guo與Glenn Oyoung共同主持，當晚節目豐富，包括聲樂演出、合唱、傳統舞蹈表演等。慈善拍賣環節，多件由捐贈者提供的禮品，在嘉賓踴躍競投下順利拍出。此外，華協年度特色時裝秀成為晚會最大亮點之一，20多位參賽者角逐最佳晚禮服、最佳創意造型、以及最佳情侶三大獎項。