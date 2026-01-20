機票、酒店更貴了 「策略型旅遊」興起 出行都經過更周密計畫

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
大溪地延伸到海裡的酒店，房間每晚要2000美元，房間四周都是大海，能直接下海游泳。（鹿強提供）
大溪地延伸到海裡的酒店，房間每晚要2000美元，房間四周都是大海，能直接下海游泳。（鹿強提供）

機票、酒店與高端旅遊產品價格持續攀升，正在重塑美國人的旅遊方式。研究顯示，旅客未因通膨放棄旅行，而是減少出行次數、拉長規劃時間，轉向更重視體驗與價值的「策略型旅遊」。從精打細算的性價比路線，到「一生一次」的高端享受，旅遊市場正加速走向兩極。

鹿強認為越貴越要享受人生，全程商務艙和五星酒店。（鹿強提供）
鹿強認為越貴越要享受人生，全程商務艙和五星酒店。（鹿強提供）

據Travelpulse網站報導，Internova Travel Group研究顯示，機票、酒店和遊輪等價格相比以往更昂貴，正促使美國旅行者重新評估2026年的旅行計畫。消費者出行次數減少，但每次出行都經過更周密計畫。與此同時，旅遊供應商合作夥伴也發現，注重性價比的旅行與高端行之間的兩極分化日益加劇，中端市場面臨越來越大壓力。

華人認為，經過新冠疫情，感到人生苦短，不能為省錢影響出遊體驗。華人鹿強近期全家去大溪地（Tahiti）旅遊。他說，當地物價貴的一塌糊塗，因為當地啥也不產，基本靠進口，旅遊成本比去夏威夷還高。大溪地租車平均200多美元一天，吃一頓稍微像樣的飯，人均要100美元，吃當地人吃的餐廳，也要人均30美元左右，但賣相口感真的不佳。如在當地餐廳吃一頓自助餐，只有五、六個菜，人均也要30美元。

他說，他去的時候是淡季，遊客以法國人和美國人為主，考慮這裡可能一生只來一次，他是坐飛機商務艙和住五星酒店。這次有兩晚入住當地延伸到海裡的酒店，房間每晚要2000美元。房間四周都是大海，能直接下海游泳，且海水很淺，下面都是魚和珊瑚礁。當地還有兩萬美元一晚在海底酒店，能躺在床上看魚，但要預約。之後還住800多美元一晚，有私人游泳池的酒店，這一星期花銷，包括機票大概人均要1萬5000美元。

在當地餐廳吃一頓自助餐，只有五六個菜，人均也要30美元。（鹿強提供）
在當地餐廳吃一頓自助餐，只有五六個菜，人均也要30美元。（鹿強提供）

大溪地吃一頓稍微像樣的飯人均要100美元。（鹿強提供）
大溪地吃一頓稍微像樣的飯人均要100美元。（鹿強提供）

沒有放棄旅行 但更謹慎

價格上漲在改變人們消費習慣，而不是抑制需求。Internova Travel Group的調查顯示，27%受訪者表示，2026年將增加旅行次數，只有6%會減少，凸顯即使在經濟不確定下，消費者仍將旅行放在優先位置。Internova Travel Group策略執行副總裁Henry Gilroy表示，旅行者沒有放棄旅行，但他們在選擇旅行目的地和旅行方式將更謹慎，為應對不斷上漲成本，旅行者正縮短行程，同時有選擇的升級旅行產品，並借助旅行顧問專業指導，幫助其優先考慮價值、靈活性和有意義的體驗。

錯峰旅行 別盯熱門景點

南加某不願具名的華人旅行社代表建議，錯峰旅行很重要，建議可以在淡旺季之間的肩季出遊，旺季人多又貴，淡季天氣不好；肩季出行客人比例在上升，適合時間彈性的人。另外建議不要緊盯熱門景點，歐洲好玩的地方很多。自由行需要很早提前規畫，旅行成本可能達到參團的三分之二。參團適合喜歡熱鬧的遊客，華人旅行團因為大家習慣和文化一致，團上會有很好氛圍，形成旅行圈子，合拍的人會一起談下一個目的地。也有很多華人參加洋人團，價格好一些，但有文化隔閡，因此還是很多人回流華人團。

他表示，現在美國消費總體比歐洲高， 歐洲只有瑞士和北歐會貴一些。根據美國旅遊協會最新預測，2026年客人預訂猶豫期越來越長，多數要在出發前兩、三個月才能訂下行程，留給旅行社業者的窗口期越來越短。而華人相對保守，面對經濟不確定，大多數選擇觀望，不敢花錢，消費幅度沒有疫情剛結束時那麼高漲。

華人 機票 疫情

