李妍慧首訪洛 近400僑胞設宴歡迎

記者謝雨珊／洛杉磯報導
現任僑務委員會政務副委員長李妍慧，上任後首次出訪北美，首站即抵達洛杉磯。（記者謝雨珊／攝影）
現任僑務委員會政務副委員長李妍慧，上任後首次出訪北美，首站即抵達洛杉磯。（記者謝雨珊／攝影）

現任僑務委員會政務副委員長李妍慧上任後首次出訪北美，首站即抵達洛杉磯。此行期間，她除出席洛杉磯台美商會年會外，也馬不停蹄走訪各地，拜會大洛杉磯地區僑界人士。18日晚間，洛杉磯僑界更盛情設宴歡迎，近400位僑領與僑胞齊聚一堂，以隆重歡迎晚宴迎接李妍慧首次到訪。

洛杉磯僑界盛情設宴歡迎，近400位僑領與僑胞齊聚一堂，歡迎晚宴迎接李妍慧首次到訪...
洛杉磯僑界盛情設宴歡迎，近400位僑領與僑胞齊聚一堂，歡迎晚宴迎接李妍慧首次到訪。（記者謝雨珊／攝影）

適逢台美關稅談判告一段落，李妍慧第一時間向洛杉磯僑界人士分享最新、第一手的好消息。她表示，台灣近期在台美關稅談判中取得歷史性成果，確定爭取到關稅15%不疊加，以及232條款最優惠待遇，整體評價極高，甚至被外界稱為「台灣模式」，顯示台灣已成為國際經貿合作中的關鍵夥伴。這項成果也引起其他國家高度關注，包括韓國對台灣可能取得最優惠條款感到壓力。

她認為，展望未來五到十年，台美關係可望持續深化，雙方將在產業合作、人才交流與制度接軌等多層面加強合作，建立更緊密的夥伴關係。未來競爭的核心在於國際人才。台灣也已提出新政策，歡迎全球優秀人才赴台發展，同時培育本土與外籍人才，打造具國際競爭力的新世代菁英。

李妍慧從台灣帶伴手禮給洛杉磯僑領。（記者謝雨珊／攝影）
李妍慧從台灣帶伴手禮給洛杉磯僑領。（記者謝雨珊／攝影）

李妍慧進一步表示，台灣在經濟實力上已具備站上世界舞台的條件，能夠與美國進行高層次談判，並非偶然，而是長期累積努力的成果。面對全球競逐，台灣不會自滿，將持續尋求更大的國際優勢。未來產業發展也須適度向外延伸，透過國際合作與海外布局，擴大經濟影響力與整體競爭力。

她同時強調，海外僑胞在國際間扮演不可或缺的關鍵角色，長期支持中華民國與台灣，是台美關係穩健發展的重要力量。未來將持續透過僑務體系傾聽僑界聲音，凝聚各界力量，共同為台灣（中華民國）的發展努力。

洛杉磯 關稅 中華民國

