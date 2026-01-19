全僑回敬中華會館 迎洛僑副主任

四首長歡迎洛僑中心副主任履新。左起：朱栢田、聶澤英、黃楷茗、張麗卿、梁國輝。（中華會館提供）

南加州 全僑回敬中華會館四首長晚宴暨歡迎洛僑中心副主任黃楷茗履新聯歡會，日前華埠 圓滿舉辦，僑界人士齊聚一堂，氣氛熱絡。

駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀表示，羅省中華會館主席聶澤英去年領導有方，會務推動順利，僑社整體氣氛和諧，期盼四位首長在新的一年持續攜手合作，帶領中華會館穩健前行。

聶澤英指出，2026年對僑社而言充滿變數，無論是國際局勢、本地政策、移民結構或華埠發展，皆面臨轉變。他指出，未來將依循會館章程，因應環境變化，與27個僑團共同推動會務，穩定中華會館發展方向，並感謝蒙市黃大仙基金會贊助訂製回敬四首長專屬紅酒。

羅省中華會館監事長張麗卿在答謝詞中感謝各僑團長期支持，表示將持續與三位首長、內閣團隊及理監事合作，推動會務發展，為僑民福祉及海外僑務工作盡力，並提前祝賀僑界迎接農曆新年。

多位僑界與社團代表致詞，包括泛美中華會館聯誼會執行長張自豪、中華會館顧問馬樹榮等。與會人士肯定中華會館四首長團隊過去一年在凝聚僑社、推動會務與服務僑民方面的表現，並期盼新年度會務持續深化。